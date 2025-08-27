Miles de miembros de la Fuerza Pública se han retirado durante actual Gobierno, denuncia congresista

Un total de 30.506 funcionarios de la Fuerza Pública se han retirado desde el 7 de agosto del año de 2022, de acuerdo a investigación del representante a la Cámara, Hernán Cadavid, basado en datos oficiales.

27.375 lo hicieron por solicitud propia, 2.379 fueron llamados a calificar servicio, 635 por voluntad de la Dirección General y 117 por discreción del Gobierno nacional.

“Algo tiene que estar sucediendo al interior de nuestra Fuerza Pública, mientras en el 73 % de los municipios de Colombia se acentúa la presencia y actividad de los grupos armados”, cuestionó el congresista.

A corte de junio de 2025, del Ejército se retiraron 14.173. De esa cifra, 13.260 lo hicieron por solicitud propia y por llamamiento a calificar servicios fueron 860. Entre tanto, de la Policía se han ido 13.545 miembros, 11.374 por solicitud propia y 1.498 por llamado a calificar servicios.

En la Armada también salieron 1.981 miembros, por solicitud propia 1.967; mientras que en la Fuerza Aérea el retiro fue de 807, de ellos, 774 porque así lo pidieron. En estas dos fuerzas, las cifras corresponden al mes de mayo de este año.

El congresista Cadavid sugiere que al producirse el cambio de Gobierno en el año 2026, quienes se hayan ido voluntariamente deberían reincorporarse, debido a que considera se requiere “recuperar la seguridad” en el país.