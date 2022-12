Millones de viajeros internacionales se salvarán de declarar su equipaje: Dian

Desde este viernes la mayoría de los viajeros internacionales se van a salvar de declarar su equipaje al entrar o salir del país, gracias a la puesta en marcha del nuevo decreto aduanero.

"Nuestros viajeros encontrarán en el aeropuerto una fila para declarantes y una fila para no declarantes y aquellos que no tengan que presentar el formulario podrán hacer la fila de no declarantes y pasar mucho más rápido por los trámites de Migración", explicó Ingrid Magnolia Díaz Rincón, directora de Gestión de Aduanas de la Dian.

Hasta hoy todos los viajeros internacionales tenían que llenar un formulario ante la Dian contándole qué es lo que traen en la maleta, pero ahora esa obligación estará centrada en unos cuantos casos.

¿Quiénes tendrán que declarar su equipaje?

- Quienes lleven más de 10.000 dólares en efectivo o mercancías por más de 5 mil dólares

- Quienes transporten mercancías restringidas como armas

- Quienes lleven animales vivos o plantas

- Quienes transporten objetos de patrimonio cultural u obras de arte