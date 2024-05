Minagricultura anuncia reubicación de comunidades afectadas por emergencia en La Mojana

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explica la orden del presidente Gustavo Petro, de reubicar de manera acelerada a comunidades en La Mojana. “Estamos con el Ministerio de Ambiente, el Ideam y gestión del riesgo haciendo las modelaciones sobre las zonas inundables con el comportamiento que viene ahora, de manera que podamos definir cuándo va a haber espejos de agua que afecten la permanencia de las comunidades en la región”. Luego de que esto se logre van a generar mecanismos de reasentamiento.

La Agencia Nacional de Tierras está en proceso de compra de más de 10.000 hectáreas en Sucre, Córdoba y Bolívar para reubicar a las comunidades.

La ministra agregó que el país está alistándose para el fenómeno de La Niña, especialmente el sector agricultura. “Tenemos activas líneas especiales de crédito para soluciones del agua subsidiadas por el Estado, tenemos pólizas de seguro para favorecer cosechas agropecuarias y seguimos con un fondo de auxilios para afectados por temas climáticos”, explicó.

Estas declaraciones se dieron en medio del congreso interinstitucional de la reforma agraria. Allí, la jefe de la cartera se refirió a la entrega de tierras y lanzó pullas al congreso porque la jurisdicción agraria no despega. “Nos hemos propuesto y no vamos a renunciar y por más difíciles que sean las circunstancias más vamos lograr esta reforma agraria (…) nosotros no esperemos ir al Congreso a hacer una reforma legal porque fue buena esa jugada de poder avanzar con la reforma agraria o si no estaríamos igual que las otras reformas sociales que este país necesita (…) las manipulaciones y las discusiones que no van al fondo de la política.