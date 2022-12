MinAgricultura y MinHacienda deberán responder por préstamo a Odebrecht: Robledo

El senador Jorge Enrique Robledo se mostró esperanzado en que la Procuraduría y la Contraloría investigue al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y de Hacienda, Mauricio Cárdenas, así como a Juan Luis Hernández, todos miembros de la Junta Directiva del Banco Agrario tras el préstamo de 120 mil millones de pesos que la entidad le hizo a Navelena-Odebrecht.

Así lo manifestó luego de presentar la denuncia ante los organismos de control, donde calificó como irresponsable esa transacción a una sociedad sin solvencia moral y sin solvencia financiera, por lo que también les pidió a los funcionarios, darle la cara al país.

“Es obvio que en el Banco Agrario no sucede nada sin la autorización del ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura, es que el 99 por ciento de los recursos de ese Banco son del Estado, entonces es que lo menos es que esto se investigue y qué de paso le den la cara los colombianos, es la hora que no han dicho ni pío, pero por supuesto que la Contraloría y la Procuraduría, tienen que caer sobre estos hechos para investigar los”, dijo el senador del Polo Democrático.

Al advertir que ese crédito ya está en Mora, el Congresista indicó que ese capital se podría perder, “Yo insisto, esa plata puede terminar perdiéndose, ojalá no suceda, u si no se pierde mejor, pero eso no les quita, la negligencia, por lo menos la irresponsabilidad con la que actuaron”, puntualizó Robledo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En unas semanas se definiría la continuidad del alcalde de Baraya - Huila, el mandatario es investigado por los entes de control por celebración indebida de contrato.

-Se presentó la caída de una bala de oxigeno generando. Una fuga de oxígeno, en la carrera 70 con calle 64 I. Se realizó la evacuación de 7 personas y dos de ellas están siendo atendidas por Bomberos de la estación ferias.

-La falta de autorización de los jueces de cumplimiento de dos condenas en firme contra Manuel Antonio Noriega ha impedido ejecutar la medida de arresto domiciliario temporal aprobada para el exdictador, que tiene programada para el próximo 15 de febrero una operación del cerebro.

-Alcanzar las semifinales de la Copa Confederaciones Rusia-2017 es uno de los objetivos que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio estableció este jueves en la presentación del plan anual de trabajo de la selección mexicana de fútbol.