MinAmbiente anuncia salida del cargo antes del fin de Gobierno

En la inauguración de la Feria Internacional de Medio Ambiente, el ministro Luis Gilberto Murillo aseguró que renunciará como jefe de la cartera dentro de dos o tres semanas luego de consultarlo con el presidente Santos. Murillo fue el único ministro afrocolombiano que dio batallas contra la minería ilegal y logró la delimitación de humedales de categoría Ramsar, que les entrega una especial protección internacional.

Además, trabajó con la comunidad del Chocó especialmente en donde logró cosas importantes. Hace algunas semanas decretó la prohibición de la minería, legal e ilegal, en el río Quito, para analizar la situación de los ecosistemas del río y su cuenca. Allí Murillo también logró reducir la deforestación de 23.000 hectáreas en 2016 a 10.000 en 2017, a pesar de que la cifra global aumentó un 21% llegando al número más alta a nivel histórico sobre las 219.00 hectáreas de bosques perdidos.

Publicidad

El ministro hizo una presentación sobre el balance de las políticas públicas durante su administración y le entregó al próximo Gobierno una serie de recomendaciones para continuar avanzando en la agenda ambiental en el país.

“Tenemos varios logros. El principal tiene que ver con la declaratoria de áreas protegidas. Pasamos de tener 13.7 millones de hectáreas a un poco más de 31 millones de hectáreas gracias al trabajo de liderazgo de Parques Naturales y de las Corporaciones Autónomas Regionales. Eso es 6 veces el área de Costa Rica. En áreas marinas también cumplimos la meta de tener casi el 14% de áreas protegidas de un 2% que se tenía en el 2010. Detrás hay todo un trabajo técnico y un enorme apoyo de la Academia de Ciencias”, explicó.

Por ahora el ministro va a tomarse unas vacaciones y dijo que Chocó en la política está fuera de los planes. Este sábado Murillo viajará a realizar la declaratoria oficial del Rio Bita en la Orinoquía como Humedal Ramsar protegiendo más de 800.000 hectáreas. En lo que tiene que ver con carbono, ahora hay un impuesto que dejará entre 20 mil y 30 mil millones de pesos para un pacto intergerenacional para la conservación del medio ambiente.

Publicidad

De otro lado, sobre las fuentes hídricas hay que recordar que el país no tenía páramos protegidos. Hoy se tienen 30 delimitados y se planea entregar 7 más.

Publicidad

El ministro puntualizó que en Colombia no existe actualmente fracking. “Hasta que no estemos seguros que esa actividad se puede hacer con todas las medidas necesarias para proteger el agua y los depósitos subterráneos. Hay que tener fortalecida la ANLA y buenos sistemas de monitoreo. Al menos este Gobierno no avanzará en fracking y esa decisión la tendrá que tomar el próximo Gobierno”.

Finalmente, Murillo informó que hoy se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que entrega las herramientas para cumplir los compromisos para combatir el cambio climático, uno de los compromisos del Acuerdo de París. El presidente Santos anunciará en las próximas horas el cierre de la frontera agrícola, una estrategia para delimitar las zonas en las que se pueden realizar actividades agropecuarias, y reducir la deforestación. Pero uno de los problemas predominantes en la tala indiscriminada de árboles es la criminalidad y los cultivos ilícitos.