Mincomercio insiste en denuncia de posible envenenamiento: "Pido se hagan investigaciones"

La ministra de Comercio denunció un grave incidente de posible envenenamiento ocurrido en Montería, donde cuatro personas resultaron hospitalizadas tras consumir dulces que le regalaron.

Denuncia de la Ministra de Comercio (e) sobre un posible intento de envenenamiento

Cielo Rusinque, ha emitido una alarmante denuncia a través de sus redes sociales, informando que recibió dulces envenenados, lo que llevó a que cuatro personas que los consumieron fueran hospitalizadas en Montería.

En diálogo con Mañanas Blu, Rusinque detalló que fue su escolta quien le notificó sobre el estado de salud de estas personas, comentarios que han suscitado un debate y reacciones encontradas en la sociedad. "Me informan que la sustancia encontrada fue veneno", expresó la ministra, revelando así la gravedad del caso.

Reacciones y sospechas

Rusinque manifestó su preocupación ante la rapidez con que algunos medios y personas parecieron ridiculizar la situación, sugiriendo que su denuncia era una falsedad.

"No tengo necesidad de inventar historias. Hay hechos mucho más graves que no he hecho públicos y que he denunciado a la Fiscalía", afirmó.

A medida que avanzaba la conversación, se hizo evidente que la versión del escolta de Rusinque, quien habló de un posible envenenamiento, chocaba con el comunicado de la clínica, que solo mencionó intoxicación alimentaria.

Esta contradicción ha generado mucho interés y ha llevado a varios cuestionamientos sobre la verdad detrás de los hechos.

Demandas de justicia y claridad

La ministra no ha dudado en solicitar la intervención de la Policía y la Fiscalía para investigar el caso a fondo.

"Es una responsabilidad que todos debemos tener. Hay intentos de hacer daño, y lo que pido es que se haga justicia", concluyó. Este incidente pone de relieve el riesgo potencial de envenenamiento no solo para aquellos que consumieron los dulces, sino para otras personas que podrían haber estado en contacto con el mismo producto. La ministra recalca la necesidad de que se realicen estudios sobre la calidad de los alimentos que consumimos en el país, y considera que cualquier intento de dañar a un ciudadano debe ser tomado con la seriedad que merece.