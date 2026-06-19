MinDefensa confirma vigilancia en 13 ciudades por riesgo de alteraciones del orden público

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades actualizaron el mapa de riesgo electoral y que actualmente se encuentra en su versión siete, con especial atención en 13 ciudades del país donde podrían presentarse alteraciones del orden público después de la jornada electoral.

Entre las ciudades priorizadas está Bucaramanga y municipios intermedios como Barrancabermeja, donde ya fueron definidos los dispositivos de seguridad y reacción para responder ante cualquier eventualidad.

“Ya está dispuesto absolutamente todo para poder responder si llegase a haber alteraciones del orden público”, afirmó el ministro.

Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar hechos violentos luego de conocerse los resultados electorales. Aseguró que acciones como atacar entidades bancarias, instituciones públicas o bloquear vías no tendrán ningún impacto sobre la decisión tomada en las urnas.



“Nada va a cambiar por ir a atacar un banco, una institución pública o bloquear una vía. El resultado electoral es el que es. Todos los votos de los colombianos valen”, señaló.

El jefe de la cartera de Defensa calificó como una “vergüenza” cualquier intento de generar violencia y pidió a las familias promover la prevención y denunciar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad.

“Las mamás deben llamar la atención de sus hijos. Si están haciendo eso hay que denunciar y promover la prevención”, agregó.

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El ministro invitó a la ciudadanía a informar a las autoridades cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad durante el proceso electoral, a través de las líneas 123 y 107.