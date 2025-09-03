MinDefensa denuncia que contratista incumplió mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército

El Ministerio de Defensa denunció que la empresa Vertol System Company incumplió el contrato No. 012 – 2024, que pactaba el mantenimiento de tres helicópteros MI-17 y la extensión de horas de vuelo de otros tres de las mismas características. La cartera aseguró que este convenio, firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400, tiene como plazo de ejecución el próximo 15 de noviembre del 2025, pero ha presentado retrasos significativos.

“Hasta la fecha, según lo informado por el supervisor del contrato, el contratista ha cumplido con la entrega de las extensiones de los tres helicópteros MI-17 que se encuentran operativos desde el 10 de junio de 2025. Sin embargo, se evidencia retrasos para la entrega de las tres aeronaves a las que se debe hacer el overhaul (mantenimiento), la reparación y adquisición de componentes de la flota MI-17; lo cual pone en riesgo el cumplimiento del contrato”, dice el Ministerio de Defensa.

El organismo asegura que ya inició el proceso sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company por el presunto incumplimiento, con el objetivo de salvaguardar los recursos públicos de la Nación. Esta medida, de acuerdo con la cartera, se fundamenta en el informe del pasado 28 de agosto del 2025, en el que se evidencian presuntos incumplimientos relacionados con la falta de entrega de documentación requerida, atropellos en los cronogramas pactados y omisiones en la ejecución de obligaciones técnicas y comerciales establecidas.

BLU Radio. Helicóptero MI17 // Foto: Ejército Nacional

“De acuerdo con la normativa vigente, y para proteger los recursos públicos, se ha citado a la aseguradora, en su calidad de garante del contrato, para que participe del proceso. Es importante destacar que las pólizas cubren el cumplimiento del contrato, garantizan la calidad de los bienes entregados y respaldan el total del 100 % del pago anticipado”, continúa la denuncia del Ministerio de Defensa.

Por último, desde el Gobierno nacional manifiestan que la Contraloría General de la República, la cual es la encargada de vigilar el buen uso de los recursos del Estado, ya está al tanto del caso y ya inició un seguimiento del contrato. Desde la cartera de Defensa invitaron a los ciudadanos para que estén al tanto del proceso.