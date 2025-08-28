Mindefensa confirma denuncia penal por el secuestro de 33 militares es el Guaviare

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la denuncia es por tres delitos graves cometidos contra integrantes de la fuerza pública que adelantan operativos contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Defensa, en cabeza de las Fuerzas Militares, ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro, obstrucción a la Función Pública y asonada.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: Blu Radio

“Estos graves delitos fueron perpetrados por personas vestidas de civil contra miembros de la Fuerza Pública en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, Guaviare”, señaló el jefe de la cartera, el general en retiro Pedro Sánchez.

“Estos actos criminales atentan contra la vida, los derechos humanos y la integridad de nuestros militares, quienes entregan todo para proteger la patria, la seguridad y la soberanía de la nación”, agregó el ministro Sánchez en su cuenta de X.

Los militares permanecen aislados por la comunidad del municipio de El Retorno desde el domingo 24 de agosto tras un golpe contra las disidencias de las Farc, que concluyó con el abatimiento de al menos 10 disidentes entre ellos alias 'Dumar', uno de los principales cabecillas de ‘Iván Mordisco’ y líder del Bloque Móvil Martín Villa.

FFMM necesitan dinero para poder seguir operando en el 2025 Foto: AFP, referencia

Tras estos hechos, presuntos colaboradores de esa estructura armada, vestidos de civil, interceptaron a los militares del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes).

Publicidad

La exigencia de los captores es clara y contundente: la entrega del cuerpo de un civil identificado como Ramiro Antonio Correa Ortiz a cambio de la liberación de los uniformados.

La comunidad exige una comisión para dialogar y lograr la liberación de los militares. Entre sus peticiones para conformar esta comisión, se encuentran:



Un representante o delegado de la Comisión de Paz.



Un delegado del Ministerio de Defensa.



Un delegado de la Defensoría del Pueblo o la Defensora del Pueblo.



Presencia institucional de la alcaldía y la gobernación.

Johnny Casanova, alcalde de El Retorno, hizo un llamado urgente a esclarecer los hechos y defendió la necesidad de escuchar la versión de los habitantes.