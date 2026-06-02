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MinDefensa ordenó retiro de 10 coroneles del Ejército por “llamamiento a calificar servicios”

La decisión quedó oficializada mediante una resolución firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Los oficiales pasarán a la reserva tras más de 21 años de servicio.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Foto: Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El Ministerio de Defensa oficializó el retiro del servicio activo de diez tenientes coroneles del Ejército, quienes pasarán a la reserva tras el llamamiento a calificar servicios. La decisión quedó consignada en la resolución 006332 del 1 de junio de 2026, firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Entre los oficiales retirados aparecen los tenientes coroneles Jorge Eliecer González Hoyos, David Portilla Chaves, Édison Fernando Jiménez Rosero, Javier Ignacio Martínez Romero, Manuel Augusto Cabezas Cabezas, Cristhian Fernando Bernal Zambrano, Diego Ernesto Agudelo Núñez, Jair Alfonso Triana Garzón, Edward Felipe Castro Díaz y Carlos Andrés Bernal Noreña.

Según el acto administrativo, la medida fue adoptada tras una recomendación unánime de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, realizada durante una sesión ordinaria llevada a cabo el pasado 22 de abril de 2026.

Allí se avaló el retiro de los oficiales “por llamamiento a calificar servicios”, mecanismo que permite la salida de integrantes de la Fuerza Pública que ya cumplen los requisitos para acceder a la asignación de retiro.

La resolución señala además que la solicitud fue presentada por el comandante del Ejército mediante exposición de motivos fechada el 8 de mayo de 2026. El documento también certifica que todos los oficiales incluidos en la medida cuentan con más de 21 años de servicio activo.

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