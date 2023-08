Mindefensa pide a la Fiscalía prudencia sobre la información de posible atentado del ELN

Crece la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno nacional por los posibles planes del ELN de atentar en contra del fiscal Barbosa, el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal.

Después de que la vicefiscal Martha Mancera asegurara que estaban desviando la investigación y que seguirán indagando, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que uno de los puntos pactados en la reunión con el fiscal Barbosa fue que se indagara internamente y que se hicieran las verificaciones que corresponde y que eso fue lo que hicieron, por lo tanto no hay contradicción.

Además, insistió que el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, no sabía de los planes del ELN, porque además quien entregó la información a la Fiscalía no fue inteligencia militar, se trataría de un fuente “aproximada” porque no entregó un informe oficial.

“Por eso afirmo, el 8 de agosto no había un informe de inteligencia, había una información suministrada por una persona que no había sido todavía procesada, de manera que tiene razón en que la credibilidad naturalmente se va a determinar en una investigación penal y esa es una competencia de la Fiscalía. Nosotros no nos estamos refiriendo a credibilidad ni vamos a debatir qué tan creíble o no es una fuente, porque eso hace además daño a la propia inteligencia”, indicó el ministro.

Publicidad

Le puede interesar: