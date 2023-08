"No fuimos engañados": vicefiscal general responde a Petro sobre posible plan contra fiscal Barbosa

La vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, le respondió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes deslegitimaron la investigación sobre el ataque, no solo al fiscal general, sino a la senadora María Fernanda Cabal y al general Zapateiro.

“Salir tanto el ministro de Defensa como el presidente a decir que no se cuenta con información y que es información que engaña es desviar la investigación porque la investigación se construye con pruebas y aquí tenemos tres patrones", vicefiscal Martha Mancera.

También dijo la vicefiscal que en la Fiscalía reposan dispositivos móviles y computadores de alias 'Fabián' y alias 'Uriel', que dan pistas sobre los patrones para realizar atentados de esa guerrilla; por otro lado, la vicefiscal Martha Mancera hizo una grave revelación, pues dijo que existe un corto circuito en el Ejército sobre quiénes reciben y quiénes difundieron la información y cuestiona a la alta cúpula militar.

“¿Esto qué quiere decir? Que el Ejército hizo lo propio, pero a nivel inferior y no superior. Quiere decir que no existe comunicación entre quienes recibieron la información, la clasificaron, la consolidaron y le dieron la difusión y parece ser que a la alta cúpula no le entregaron toda la información. Debemos creer eso. Salvo que hubieran obtenido toda la información, pero no la quieren o no quieren darle credibilidad. La credibilidad no es de inteligencia. La credibilidad es la que dé la investigación después de la actividad que se realice", dijo.

La vicefiscal hizo un llamado a que los organismos de inteligencia hagan su labor conforme a la ley de inteligencia y esa labor, dice la Fiscalía, se hizo en este caso cuando se dio la difusión de la información, y que “creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación, no el ministro de defensa, no la cúpula militar y mucho menos el señor presidente de la república”, aseguró la vicefiscal.

Finalmente, la vicefiscal aseguró que el fiscal no se ira del país y que terminará su periodo en febrero de 2023, además fue enfática en que rechazan la información del presidente, como del ministro de Defensa y su cúpula en decir que el ELN no ha tenido como objetivo al fiscal general y que inteligencia no tuvo información.

