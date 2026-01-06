MinDefensa pide a todos los sectores del país "preservar respetar la institucionalidad"

En medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, después de la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el Ministerio de Defensa emitió este un comunicado en el que hace un llamado a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a respetar la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática.

El pronunciamiento recuerda que una de las misiones fundamentales del Estado colombiano es proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, así como garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Bajo esa premisa, la cartera de Defensa insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad, mesura y apego estricto a la Constitución y la ley.

“El Estado somos todos”, señala el comunicado, en el que se advierte que, en escenarios de tensión como el actual, el país requiere un comportamiento ejemplar por parte de dirigentes, instituciones y ciudadanía en general.

Estados Unidos y Colombia Foto: AFP / ImageFx

Según el Ministerio, la defensa del interés nacional no puede derivar en acciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional de Colombia ni en conductas que pongan en riesgo la unidad nacional o la integridad del territorio.



En ese sentido, el documento enfatiza que cualquier actuación contraria al ordenamiento jurídico debe ser investigada por las autoridades competentes, dejando claro que la defensa de la soberanía no es compatible con la promoción de la ilegalidad o la desinstitucionalización.

El Ministerio de Defensa también recordó los deberes ciudadanos consagrados en el artículo 95 de la Constitución Política, en particular la obligación de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. Según la entidad, este respaldo institucional es una condición esencial para preservar la independencia, la estabilidad y la integridad nacional.

El pronunciamiento se da días después del reforzamiento en seguridad instalado por el ministerio en la frontera con Venezuela y de la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la región.