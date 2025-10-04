MinDefensa pide autonomía militar tras retiro de armas de EE. UU. y anuncia nueva base en Casanare

Desde Yopal, Casanare, Pedro Sánchez, ministro de defensa, se refirió nuevamente al retiro de 150 armas destinadas a la seguridad presidencial, por parte de Estados Unidos.

El jefe de cartera dejó claro que esa decisión no afecta la seguridad nacional, sin embargo, afirmó que deja un mensaje sobre la necesidad de tener autonomía estratégica y ser dueños de armas 100 % colombianas.

El jefe de cartera aseguró que agradece la colaboración de distintos países en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, pero que la acción de Estados Unidos deja como enseñanza a Colombia un accionar independiente.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: AFP

“Respecto a las armas que tenía el Gobierno de los Estados Unidos, no afecta para nada la seguridad del presidente de la República en temas neurálgicos que debemos proteger como los objetivos estratégicos de alto valor que debemos garantizar su supervivencia debe ser totalmente con armas 100 % de propiedad de Colombia”, indicó.



AsImismo, el ministro de Defensa reveló que se está evaluando la posibilidad de avanzar en una base militar en Trinidad, Casanare, para contener y articular la seguridad en toda la región.

“Nos han pedido aumentar el pie de la Fuerza Pública, y acorde al plan de graduación de noviembre, evaluaremos en cuánto lo podemos incrementar", dijo.

Finalmente, el jefe de cartera anunció una recompensa de hasta $100 millones para quien brinde información que permita dar con la captura de 'alias Mamadeo', uno de los más buscados en la región.