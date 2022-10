MinDefensa rechaza denuncia de supuesto reclutamiento de venezolanos en FFAA

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa rechazó “categóricamente” los señalamientos de Venezuela en torno al supuesto reclutamiento de venezolanos para las Fuerzas Armadas de Colombia. “Esas afirmaciones carecen de fundamento y no corresponden a la realidad”.



“En el territorio colombiano no se realizan incorporaciones de ciudadanos venezolanos ni de otros países, el primer y primordial requisito para ingresar a las Fuerzas Armadas es ser de nacionalidad colombiana”, aclara el texto.



Añade que el Gobierno Nacional “no tiene ninguna intención de realizar acciones ofensivas en contra Venezuela” y hace un llamado al Gobierno de ese país “para que no difunda información falsa que desinforme y manipule a la opinión pública”.