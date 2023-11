Mindeporte explica discurso en Juegos Nacionales: “Nunca iría a un evento en estado de embriaguez”

El lugar “no era el adecuado, no tenía apoyo para poner apuntes y no había buena luz”, aseguró la ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, sobre el discurso que dio en la inauguración los Juegos Nacionales y que desató toda una polémica por los aparentes problemas técnicos y de logística que había en ese momento. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria recalcó que no estaba ebria ni bajo alguna sustancia, como muchos llegaron a decir.

De acuerdo con la ministra, su discurso lo venía preparando hace ya varios meses por la importancia que representa el evento para el país y los atletas, para quienes pidió toda la atención. Según dijo, se puso “molesta” porque las condiciones, como lo había preparado, no eran las adecuadas; le tocó leer sin apoyo y con ayuda de una linterna de celular.

“No estaba en ningún momento ebria ni con ninguna sustancia alucinógena encima ni nada y lo pueden decir las personas que estaban a mi alrededor porque, como dije, lo primero que hice fue saludar a algunos representantes, personalidades de la región y personas importantes allí; ellos pueden dar cuenta de que, sí, estaba emocionada, pero que no había consumido absolutamente nada”, subrayó.

En ese sentido, mencionó que, sumado a esos problemas, nunca había hablado ante tantas personas en un estadio de tal magnitud. La ministra Rodríguez explicó que, más allá de eso, no tenía “tranquilidad”.

“No, evidentemente en ese momento yo no podía decir que era el sonido porque nunca me indicaron ‘venga, hagamos una prueba previa’. Entonces el sonido no lo veía como un problema, sino que no tenia tranquilidad para tener los papeles y leer con poca luz”, añadió.

La funcionaria recordó que desde antes se sentía mal por el eco que se estaba generando cuando hablaba en el micrófono. Luego, al terminar su intervención, algunas personas se le acercaron y le dijeron que lo mejor debió ser parar cuando se sintieron los problemas, pero solo pensó, según dijo, en “llamar a la calma”.

“Cuando estaba en el discurso ya me sentía mal, sentía demasiado eco, que la gente no me estaba escuchando. Ya, evidentemente, cuando terminé, mucha gente se me acercó y me dijo que no debí hacerlo, que debí parar. Dije, no salió bien y de las cosas hay que aprender, traté de llamar a la calma porque la gente de la organización a mi alrededor se puso muy nerviosa”, sentenció.

