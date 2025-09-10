MinHacienda emite concepto no favorable a reforma al Icetex propuesta por Catherine Juvinao

El Ministerio de Hacienda envió un concepto no favorable a la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que se debate en este momento y que busca una reforma al Icetex.

“La limitación de las tasas de interés o la restricción a la generación de resultados reinvertibles afectaría estructuralmente la sostenibilidad del sistema de financiación de la educación superior en Colombia, en particular para las nuevas generaciones, al comprometer la recuperación de cartera y restringir la capacidad de atender nuevas cohortes de beneficiarios”, dice el concepto.

Además, el Gobierno señaló que “según estimaciones del Icetex, las iniciativas de reforma representan una afectación que tendría como punto de partida el valor de la cartera ($8,9 billones), donde una eventual disminución en tasas, posibles condonaciones y dificultades de recuperación requerirían respaldo fiscal de la nación por el valor afectado, o incluso por la totalidad de los $8,9 billones en un escenario extremo”.

Icetex Foto: portal.icetex.gov.co

Es importante recordar que la reforma al Icetex contempla un tope a las tasas de interés, pues los pagos no podrán superar el IPC + 2 puntos porcentuales. También se busca garantizar los subsidios de sostenimiento y se limita el endeudamiento, entre otros puntos.

La reforma también plantea asesoría obligatoria antes de que los usuarios accedan a un crédito, un programa de salud mental que acompañe al estudiante y llevar los beneficios del Icetex a regiones apartadas, con un enfoque diferencial.

“En el marco de las competencias establecidas en la Ley 819 de 2003, este Ministerio emite concepto no favorable, dados los riesgos de inconstitucionalidad descritos y las graves consecuencias que el mismo tendría para el Icetex y para el presupuesto general de la nación, y solicita se tengan en cuenta las anteriores consideraciones para las deliberaciones legislativas respectivas. Así mismo, manifiesta la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente”, señala el concepto del Ministerio de Hacienda.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, quien es ponente del proyecto, respondió en la plenaria de la Cámara al concepto del ministerio.

“En el Ministerio de Educación y en el Icetex estaban hace dos días construyendo un concepto negativo a la carrera”, dijo Juvinao.

Además, señaló que ha invitado al Gobierno a la discusión sobre el proyecto desde el momento de su radicación, pero no ha obtenido respuesta.