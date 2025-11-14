Ministerio de Trabajo alerta posibles violaciones a la libertad sindical en la Clínica San Rafael

El Ministerio del Trabajo identificó varias situaciones que podrían constituir vulneraciones a la libertad sindical en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá. Los hallazgos se dieron durante una inspección realizada por la territorial Bogotá, tras una querella radicada por el Sindicato de Trabajadores Asintraf, que agrupa a enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas del centro asistencial.

La diligencia se desarrolló en la sede ubicada en la carrera 8 # 17-45 sur, donde los inspectores verificaron las condiciones laborales y colectivas del personal. Durante la visita, tanto representantes del hospital como del sindicato tuvieron la oportunidad de intervenir, aportar documentos y dejar constancias, todo dentro del respeto al debido proceso. Al cierre, se levantó un acta firmada por ambas partes.

Los funcionarios también revisaron información institucional sobre convivencia laboral, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como protocolos de prevención y atención en casos de violencia o acoso. Además, recolectaron material probatorio relacionado con políticas internas y actuaciones que podrían tener implicaciones laborales.

Según el Ministerio, llamaron especialmente la atención hechos que podrían encuadrarse en lo establecido por el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo. Entre ellos figuran presuntos despidos asociados a la afiliación sindical, posibles casos de tercerización laboral irregular, y eventuales irrespeto a fueros sindicales y a los medios de expresión de los trabajadores.



El organismo aseguró que todas estas situaciones serán analizadas a profundidad bajo criterios técnicos y jurídicos, conforme a la normativa laboral vigente y la misión institucional del Ministerio del Trabajo.