En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ministerio de Trabajo alerta posibles violaciones a la libertad sindical en la Clínica San Rafael

Ministerio de Trabajo alerta posibles violaciones a la libertad sindical en la Clínica San Rafael

Una inspección derivada de una queja del sindicato Asintraf reveló presuntos despidos por afiliación sindical, posible tercerización irregular y limitaciones a la expresión de trabajadores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad