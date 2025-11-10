En vivo
Blu Radio  / Nación  / MinTIC defiende su decisión de no aprobar recursos para la Universidad Montes de María

MinTIC defiende su decisión de no aprobar recursos para la Universidad Montes de María

Enfatizaron que su actuación ha sido completamente transparente y que cada decisión se ha tomado con rigor técnico y responsabilidad.

Foto: referencia, Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

