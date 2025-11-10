MinTIC defiende su decisión de no aprobar recursos para la Universidad Montes de María

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones afirmó que el proyecto Universidad Montes de María no cuenta todavía con las condiciones necesarias para la firma del convenio que permitiría su ejecución. Este pronunciamiento se da cerca de que comenzara la ley de garantías electorales en donde se estipulan los plazos para la suscripción de proyectos.

Según informó la entidad, la Gobernación de Bolívar radicó la documentación del proyecto el pasado 4 de noviembre; sin embargo, tras una revisión técnica preliminar, se concluyó que la propuesta no cumple aún con el nivel de maduración requerido en materia técnica, financiera y jurídica.

Es importante aclarar que para este proyecto de 80.000 millones de pesos estaba previsto para ser suscrito entre la Gobernación de Bolívar, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Cartagena. Aunque todas las instituciones involucradas han expresado su intención de participar, el MinTIC señaló que esas cartas de intención no representan un cierre financiero ni garantizan la adquisición en su totalidad de los recursos necesarios para desarrollar la universidad.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, rechazó la decisión tomada por el ministerio, denunciando que “el ministerio se gastó la plata de la Universidad de los Montes de María en otros proyectos y dejó a las víctimas del conflicto sin universidad. Esa es la realidad del asunto y eso es lo que hoy vive una persona azotada por el conflicto en el departamento de Bolívar. Muy triste, eso es lo que a uno le desmotiva de este ejercicio”.



Además, en entrevista para Blu Radio, añadió que este proyecto ya había sido conversado en medio de 13 mesas de trabajo en donde se había estipulado por parte del Ministerio de Educación que había viabilidad técnica, y se acordó que MinTIC debía aportar una contrapartida de 30.000 millones de pesos; sin embargo, a hoy se negó su ejecución.

Por parte del ministerio, enfatizaron que su actuación ha sido completamente transparente y que cada decisión se ha tomado con rigor técnico y responsabilidad, respetando las competencias institucionales y los principios de legalidad que rigen la función pública.