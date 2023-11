"Ni fumo ni tomo": ministra del Deporte da detalles de lo que pasó en los Juegos Nacionales

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez , les salió al paso a las críticas en redes sociales que le hacen por cuenta de su discurso en la inauguración de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales 2023, celebrada en el Eje Cafetero.

En el video la funcionaria asegura que lo que ocurrió allí fue un problema con el sonido, pero también se mostró molesta por cuenta de los organizadores quienes no le permitieron hablar desde tarima sino que desde la tribuna hicieron que ella dirigiera su discurso.

"Con tiempo y con calma quería leer el discurso, desafortunadamente cuando empiezo a leer empieza a escuchar un eco que me impedía seguir. Paré un poco para ver si mejoraba en el sonido que claro que yo estaba pensando cuando sigo leyendo me escuchaba a mí misma", señaló la ministra Rodríguez.

Cuenta que quienes estaban a su alrededor empiezan a darle recomendaciones como que leyera más despacio, que se pusiera audífonos, lo que hizo que ella empezara hacer pausas en su discurso.

"Quienes nos acompañaron el día de ayer pueden corroborar que no tenía ni trago porque no yo tomo ni fumo y nunca he fumado entonces, pues no, yo creo que hace parte también de aprender de los errores", señaló.

Y agregó, "tengo la fortuna que compartí previamente con el alcalde y con el gobernador con los congresistas, con presentadores, con muchas personalidades que nos estaban acompañando quien pueden corroborar esta información y a quienes agradezco porque se han expresado también en redes contando lo que pasó".

Aquí lo que explica la ministra: