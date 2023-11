"Gobierno no puede hacer como si no hubiera pasado nada": Ariel Ávila sobre secuestro de 'Mane' Díaz

Colombia de nuevo fue noticia mundial, esta vez por el secuestro del padre de Luis Díaz , Luis Manuel Díaz, que tras doce días de cautiverio fue liberado por la guerrilla del ELN, grupo al margen de la ley con el que el Gobierno nacional esta dialogando.

El país reaccionó con indignación ante el plagio de una de las figuras más importantes de la Selección Colombia y no de los referentes del fútbol colombiano a nivel internacional, por eso desde diferentes sectores se pidió por la liberación no solo de Mane Díaz sino de todos los secuestrados del país y fueron tajantes con exigir que pare este aberrante delito.

El senador Ariel Ávila habló en Sala de Prensa Blu sobre los casos de secuestro en el país y el aumento de este flagelo en Colombia. Una voz autorizada pues desde hace años conoce las cifras de este delito, una práctica que se creía extinta, pero que en los últimos meses aumentó .

"El punto más alto de los secuestros fue a finales de los años 90, con más o menos 3.000 secuestros al año, eso en la época de las pescas milagrosas, tristemente célebres. En este país eso comenzó a bajar, a bajar, a bajar y el punto más bajo fue 2016 y 2017, con más o menos entre 100 a 120 secuestros. El año pasado llegamos a 183 secuestros y este año vamos a estar seguramente sobre los 225, 230", indicó.

El congresista se refirió al secuestro de Luis Manuel Díaz e indicó que el hecho no puede pasar inadvertido por parte del Gobierno de Gustavo Petro y menos en un momento en el que se está dialogando con esta guerrilla para un proceso de paz.

"El Gobierno no puede hacer como si nada hubiese pasado. Es decir, yo creo que este es un momento para ponerse duro en la mesa y que está muy bien la liberación del señor Luis Díaz, pero que tenemos que empezar a hablar de dos cosas de la liberación de los demás secuestrados y de ponerle punto final al secuestro como práctica de guerra. El viernes pasado. El señor Antonio García, otra vez en esos trinos absurdos y estúpidos, da a entender que eso no está sobre la mesa, que no hay concesiones unilaterales, que que no se hagan ilusiones", resaltó.

Y agregó, "Yo creo que ellos van a comenzar a darse cuenta de las repercusiones del secuestro del señor Díaz y al final el Estado no puede volver al próximo ciclo de negociación haciendo de cuenta que nada pasó. Es decir, aquí hay que ponerse un poco duros. Porque no es que nada pasó, digamos yo lo que digo es le corresponde al Estado esta vez plantarse duro e intentar presionar"

Finalmente, el senador habló de los cese al fuego y de su importancia en los diálogos de paz. Mencionó , además, de las condiciones de cronograma donde se cumplan ciertas ciertas cosas en determinados tiempos en estos diálogos.

Escuche la entrevista completa de Sala de Prensa Blu: