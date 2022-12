Ministro Carrasquilla explicó al Senado su papel en los ‘bonos agua’

“Aquí estoy con cuero grueso, aguantando no solamente el discurso del senador Robledo, sino dos semanas de andanadas cargadas de injuria, calumnia, mentira, medias verdades y falsedades absurdas. Eso es lo que voy a demostrar aquí porque la calumnia y la mentira también son corrupción”, señaló Carrasquilla.

De esta forma, el ministro de Hacienda inició su defensa en el debate de control político al que fue citado por los senadores Jorge Robledo y Alexander López del Polo Democrático.

En primer lugar, con una línea de tiempo, señaló que él no creó las leyes ni reformas que dieron vida a los ‘bonos agua’.

Presentó la propuesta de reforma constitucional debido a que la reglamentación del Sistema General de Participaciones (SGP) expiraba en 2009, por lo que en 2006 se anticipó para darle continuidad con la premisa de que, como está estipulado en la ley, los municipios no recibieran menos recursos, en términos reales, que el año anterior.

“El interés que yo tenía era darle continuidad a una regla que había funcionado adecuadamente”, indicó Carrasquilla.

Finalmente, el acto legislativo termina su trámite a finales de 2007, más de un año después de que Carrasquilla saliera del Ministerio, según lo señala el propio ministro, quien indicó que se encontraba por fuera del país atendiendo una emergencia familiar.

Señaló que Navemby se constituyó como una empresa de operar como holding para facilitar inversiones en infraestructura, agua potable y otros sectores y que sirviera como casa para distribuir los recursos a varios países. Explicó que la empresa se creó en Panamá porque los inversionistas querían tomar posiciones en varios países en la región.

Frente a Konfigura Capital, creada en marzo de 2008, indicó que se creó cumpliendo con todos los requisitos como una empresa para asesorar a los inversionistas, por lo que no tiene ningún capital propio.

Carrasquilla hizo énfasis en un fondo conocido como Panamerican Capital Group, que se radicó en Colombia mediante la creación de la empresa Grupo Financiero de Infraestructura, firma que contrató a Konfigura Capital, junto con otras firmas reconocidas, para que le asesorara.

Frente al diferencial de 3 puntos de la tasa de interés que, según los señalamientos de Jorge Robledo resultaron en los bolsillos de los socios de Konfigura, es un derecho de los estructuradores, como en toda operación de estructuración bonos. En este caso, ese diferencial quedó en el Grupo Financiero de Infraestructura.

“No me apropié ni me beneficié del diferencial de esos tres puntos. Recibí unos honorarios, la empresa recibió unos honorarios y se basaron en muchas horas de trabajo, no fueron un regalo”, puntualizó Carrasquilla.