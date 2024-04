Ministro Velasco sobre estado de excepción para controlar EPS: "En reuniones no es un tema abordado"

La posibilidad de que se decrete un Estado de excepción en Colombia fue desmentida por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que en una visita al municipio de Itagüí reaccionó al trino del exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo.

En su cuenta de X, Robledo había dicho que fuentes del Alto Gobierno le confirmaron que el presidente Gustavo Petro había ordenado preparar una declaratoria de Estado de excepción o de emergencia para gobernar con decretos sastre el sistema de salud.

Fuentes cercanas a mí en el “Alto Gobierno” me confirman que presidente @petrogustavo ordenó en Palacio preparar declaratoria de un estado de excepción o de emergencia para gobernar con Decretos sastre el sistema de salud ante la crisis por él mismo provocada en las últimas horas pic.twitter.com/AZDRxppPPG — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) April 5, 2024

"No sé de dónde saca la información, por lo menos en las conversaciones y reuniones que hemos tenido no es un tema que se haya abordado. Yo si quiero señalar que me gustaba más el Pablo Felipe superintendente que el pitoniso", aseguró Velasco.

El ministro del Interior visitó Antioquia, específicamente el municipio de Itagüí, para la inauguración de la central de monitoreo de cámaras de la Alcaldía y la Policía Nacional.