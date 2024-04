Contraloría: deudas de 21 EPS ascienden a los 25 billones de pesos a corte de octubre de 2023

La Contraloría General de la República presentó un informe, con corte a octubre de 2023, que detalla las deudas de 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y otros proveedores de servicios de salud, así como otros gastos y obligaciones que definen la cartera de cada institución.

Entre las conclusiones del documento, se destaca que el total de la deuda de 26 EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud asciende a 11.3 billones de pesos. En la tabla se resalta que la EPS Famisanar, que fue intervenida el año pasado, tiene la mayor deuda, ascendiendo a 2.205.273.538.107 pesos, seguida por Sanitas, recientemente intervenida por la Superintendencia de Salud, con una deuda de 2.028.906.649.497 pesos, y Emsanar con 1.510.054.322.938 pesos.

Informe de Contraloría sobre EPS Foto: Contraloría

En relación con las EPS que no cumplen con los activos de inversión, se encontró que en las mismas 21 EPS, el pasivo de Reservas Técnicas suma un total de 13.7 billones de pesos, de los cuales solo 1.3 billones están respaldados por inversiones (Bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez, entre otros), evidenciando un déficit de 12.4 billones de pesos. Esto constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas, que exige la inversión del 100 % de los recursos.

Informe de Contraloría sobre EPS Foto: Contraloría

Al sumar las deudas de las 26 EPS con las IPS, 11.3 billones de pesos, al pasivo de reservas técnicas, 13.7 billones de pesos, la deuda total asciende a 25 billones de pesos.

El informe también ofrece detalles sobre la totalidad de la deuda en cuentas corrientes y no corrientes de las EPS, donde se encontraron hallazgos significativos. En primer lugar, señala que el 93.5 % de la cartera total de las EPS con las IPS es menor a un año, lo que indica que las deudas de las EPS se concentran en la cartera corriente.

El 51 % del total de la cartera corriente de las EPS se concentra en tres EPS (Famisanar, Sanitas y Emsanar), con un monto de 5.4 billones de pesos. Las EPS Famisanar y Sanitas representan el 40 % de la cartera corriente, con un monto de 4.1 billones. Además, se destaca que las deudas de EPS como Sanitas, Salud Total y Salud Bolívar no superan los 360 días, es decir, no presentan cartera no corriente.

Sobre las EPS que cumplen sus indicadores financieros, el informe menciona que 15 de ellas no cumplen con los indicadores de liquidez ni de solvencia. Por otra parte, la Entidad Adaptada EPM no cumple con el indicador de liquidez, pero sí con el de solvencia (1,87 %), lo que indica que, en caso de liquidación, podría cubrir el total de sus pasivos con sus activos.

Finalmente, se señala que solo 5 EPS pueden garantizar su sostenibilidad: SaludTotal EPS, Confachocó, Catresoca, EPMSalud y EPS Sura.