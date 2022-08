Minminas Irene Vélez recibió, en tenis, a ministra de Turismo de España //

Este martes, 24 de agosto, la delegación del gobierno español llegó a Colombia para mostrarle su apoyo el presidente Gustavo Petro para llegar a acuerdos bilaterales entre ambas naciones, pero la noticia no es la conversación de los mandatarios sino la reunión que tuvieron la ministra de Minas, Irene Vélez, que recibió en tenis a la ministra de Turismo de España.

En redes sociales se viralizó el protocolo de vestimenta con que Vélez recibió a la delegación de España, que para algunos es un "poco presentable" hacer negociaciones bilaterales con una nación.

El tema abrió el debate en la mesa de Mañanas Blu de la forma en qué cambió la etiqueta a la hora de vestir en el mundo, pues aseguran que ahora el mundo se preocupa más sentirse bien que verse bien.

📍Bogotá | La ministra @MarotoReyes y la ministra @IreneVelezT de @MinEnergiaCo han mantenido un encuentro bilateral en el que se ha puesto de manifiesto el interés de España y sus empresas en participar en la transición energética, por la que apuesta el Gobierno de Colombia. pic.twitter.com/K1dQLg5AY3 — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) August 24, 2022

Al respecto, Felipe Zuleta, panelista de Mañanas Blu, opinó que no se puede recibir para una agenda internacional con esa forma de vestir, según él, le parece una presentación muy fuera de lugar para el evento.

"Hay cosas en esta vida que no toca hacer. Usted no recibe a nadie en un tema de Estado en tenis (...) El tema no es de comodidad ni nada de eso, se trata de algo de respeto a su colegas", expresó Zuleta.

Por su parte, María Consuelo Araújo cree que se debe más a un estilo personal, pues la mandataria recibió de la misma forma a la alcaldesa Claudia López, Ademas, los tacones son algo demasiado incomodo para las mujeres, por lo que es mejor buscar alternativas.

"La moda de los tenis ya se tomó todos los espacios. Tengo fotos de la reina Leticia en tenis visitando hospitales públicos y le veo a todo esto un poco de problema a ella", indicó Araújo.