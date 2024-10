Minminas no reanudará contratos con petroleras: "Cámara no le dice al Gobierno que hacer"

Hoy no hay posibilidades de que este Gobierno colombiano reevalúe su decisión de no entregar nuevos contratos de petróleo y la aprobación de una proposición en la Cámara de Representantes que le ordena al presidente Gustavo Petro reanudar esas contrataciones no cambiará esa decisión.

"La Cámara de Representantes es parte de uno de los poderes del Estado, pero no le ordena al Gobierno nacional lo que debe o no debe hacer, así que nosotros seguimos con nuestra política de eficiencia en materia de hidrocarburos usando las áreas y las hectáreas que ya están entregadas, que hay que recordar son 16 millones de hectáreas para la exploración en el país", señaló el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

La transición energética del Gobierno tiene la decisión de no entregar nuevos contratos a las petroleras como una de las decisiones de base. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que la transición no se hará comprometiendo la seguridad energética del país.

"Estamos a puertas de cerrar el año más caluroso de la historia desde que tenemos registro. 174 años de registros de la NOAA y este parece ser el año más caluroso que hemos tenido y eso nos lleva a muchas reflexiones por supuesto el papel de los hidrocarburos en la emisión de gases de efecto invernadero, de la responsabilidad que tiene la industria pero también por supuesto de la necesidad de avanzar desarrollar y consolidar la sustitución de energéticos sin que por supuesto, y es parte de esta discusión, eso vaya en contravía a la seguridad y de la soberanía energética", aseguró el funcionario en un discurso en el que invitó a la industria a participar en esa transición.

Meses atrás, el Gobierno presentó un documento sobre la transición energética contemplando varios escenarios de cambio, pero a la fecha no ha adoptado el escrito como un documento de política oficial.

Petroleras piden al Gobierno una transición 'a la colombiana y con gas'

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) pidió al Gobierno nacional una transición energética que contemple la importancia del sector para las finanzas del Estado y la estabilidad de la economía de modo que no se comprometa la lucha contra la pobreza y tampoco las finanzas del Estado en el proceso de dejar atrás la economía fósil.

"Una transición energética a la colombiana significa un consenso, un consenso nacional para lograr transición energética, transición económica y transición social. Con un esquema de políticas públicas, libres de extremos ideológicos, que nos permitan no ir hacia la izquierda, no ir hacia la derecha, sino ir hacia adelante, hacia donde debemos ir, hacia donde debemos avanzar", dijo el presidente de la ACP Frank Pearl.

En la misma línea, Campetrol solicitó al Gobierno avanzar en la transición energética con un plan de choque que considere el gas natural como el energético clave de la transición y buscar medidas para acelerar proyectos clave como los proyectos de gas costa afuera. El plan de Campetrol incluye también que se garantice el suministro de hidrocarburos y sus derivados en el país.