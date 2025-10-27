MinTrabajo y Club El Nogal revisarán presuntas irregularidades en las normas laborales

El Ministerio del Trabajo ha puesto en marcha una iniciativa para trabajar conjuntamente con el Club Social El Nogal y abordar los problemas laborales detectados en una reciente inspección realizada el pasado 20 de octubre.

La labor de la Dirección Territorial de Bogotá reveló la existencia de 76 acuerdos de terminación de contrato laboral, lo que ha generado preocupación y pone en evidencia posibles incumplimientos de la normativa laboral.

La decisión de iniciar la mesa de trabajo se tomó después de recibir denuncias anónimas sobre un posible despido masivo de trabajadores en el Club El Nogal. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había anunciado previamente la realización de una inspección para investigar los hechos denunciados y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.

Foto: Tomada de Facebook.

“La Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club Social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.



El director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez, señaló que se han identificado algunas irregularidades que serán abordadas en la mesa de trabajo.

“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, mencionó Gómez tras los hallazgos detectados.

La cartera de trabajo está investigando si los 76 trabajadores que firmaron acuerdos de terminación de contrato laboral cuentan con algún tipo de protección especial, como fuero de salud. Por el momento, en la mesa de trabajo se busca establecer acuerdos y garantizar el cumplimiento de las normas laborales.