MinTransporte anuncia nuevos horarios para la movilidad en la vía al Llano

En medio del PMU realizado este viernes, se acogió la nueva estrategia que comenzará a regir desde las 12:00 a. m. del sábado 4 de octubre: cada tres horas se dará vía libre en un sentido de la carretera, habilitando primero el paso de los vehículos que van de Bogotá a Villavicencio:



12:00 a. m. a 3:00 a. m.: Bogotá – Villavicencio

3:00 a. m. a 6:00 a. m.: Villavicencio – Bogotá

6:00 a. m. a 9:00 a. m.: Bogotá – Villavicencio

9:00 a. m. a 12:00 p. m.: Villavicencio – Bogotá

12:00 p. m. a 3:00 p. m.: Bogotá – Villavicencio

3:00 p. m. a 6:00 p. m.: Villavicencio – Bogotá

6:00 p. m. a 9:00 p. m.: Bogotá – Villavicencio

9:00 p. m. a 12:00 a. m.: Villavicencio – Bogotá

Hay diferentes categorías de cobro en los peajes dependiendo el vehículo que sea Foto: Coviandina

Los días 4 y 11 de octubre se realizará un reversible (Plan Éxodo) desde Bogotá hasta el kilómetro 18; esta estrategia estará habilitada de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Para el plan retorno, el lunes festivo 13 de octubre, en el sentido Bogotá – Villavicencio, habrá un cierre desde la 1:00 p. m. para permitir el paso de los vehículos en el sentido Villavicencio – Bogotá. El paso hacia Bogotá – Villavicencio se habilitará nuevamente hasta las 12:00 a. m. del 14 de octubre para todo tipo de vehículos.

Según la medida adoptada, no se aplicará restricción de carga los viernes 3 y 10 de octubre. Los domingos 5 y 12 de octubre, la restricción de carga en el sentido Villavicencio – Bogotá regirá de 2:00 p. m. a 11:00 p. m. El lunes festivo 13 de octubre, la restricción permanecerá las 24 horas del día, sin excepciones. Las cargas extradimensionadas tendrán habilitada su circulación únicamente en horario diurno, conforme a lo establecido en las resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.



En el corredor vial no habrá restricción para ningún tipo de vehículo; sin embargo, se podrían presentar alteraciones en la movilidad y cierres en la vía si el embotellamiento llega hasta las inmediaciones de los túneles. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de los viajeros. Frente al pico y placa regional, no se aplicará durante el puente festivo.