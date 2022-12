MinTransporte pidió contratar empresas externas para investigación de El Dorado

“Le he pedido a la Aerocivil que contrate una empresa externa con técnicos expertos de cada uno de los temas, por ejemplo, de comunicaciones para que nos revise los equipos de comunicaciones de El Dorado y después de los otros aeropuertos del país, en el tema de radares, empresas así sean internacionales, expertos en radares, en temas meteorológicos, etc”, expresó Rojas.

Además, la empresa externa también revisaría el tema de la energía, pues considera que hay inconsistencias en el tema.

“Una planta de respaldo que siempre ha funcionado bien, preciso cuando se va la luz en el exterior no funcione por 15 minutos, eso no tiene ningún sentido y cuando llega el técnico y hunde un botón ahí si funciona, ese tema tampoco lo vamos a tragar entero, por eso vamos a poner un externo 24 horas a revisar la operación”, aseveró el funcionario.

Finalmente, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que entre y se involucre en la investigación, en la que tiene muchísimas dudas.

“Yo no puedo decir que aquí hay manos internas generando problemas porque no tengo pruebas, pero sí tenemos dudas y muchas, y por eso hemos pedido a la Fiscalía que haga una investigación interna contundente, porque si hay alguien al interior de la entidad, sea quien fuese, que está poniendo en peligro la seguridad aérea así sea por segundos, no vamos a dejar que esto falle así”, agregó.

Los resultados de la investigación se obtendrán en las próximas semanas y se darán a conocer a la opinión pública todos los estudios que haga dicha compañía externa, debido a que según Rojas, no se puede poner en riesgo la seguridad de millones de colombianos que utilizan todos los días los servicios del aeropuerto El Dorado.