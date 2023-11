MinTransporte responde a críticas por sistema de contratación de la nueva Invir

El Gobierno de Gustavo Petro anunció la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) con el objetivo de gestionar la construcción, mejoramiento, conservación de vías y caminos veredales en todo el país. Sin embargo, la noticia ha generado controversia debido a la posibilidad de contratación directa con organizaciones sociales y colectivos locales.

El decreto, revelado el pasado viernes, otorga al Invir facultades extraordinarias que terminaría entregando contratos "a dedo" a estas organizaciones. El documento especifica que la entidad trabajará en cooperación con departamentos, municipios y otras entidades oficiales, semioficiales o privadas.

La viceministra de transporte, María Constanza García, explicó las razones detrás de la creación del Invir y habló de la contratación. Según García, el 90% de la red terciaria del país está en total abandono, y el Invir busca intervenir en 33 mil vías para mejorar la infraestructura. Destacó que el decreto tiene fuerza de ley y que las vías en cuestión están mayormente en abandono, porque están en municipios tipo 6.

En cuanto a la contratación directa, la viceministra aseguró que se permitirá, pero con un enfoque en mantener la transparencia. El Invir contará con un oficial de cumplimiento, designado por el presidente, para velar por las buenas prácticas de contratación. Además, García destacó la existencia de organismos de control como la Contraloría , Procuraduría y Fiscalía para supervisar el proceso.

“En el decreto que tiene fuerza de ley estableció que esta entidad deberá regirse por el Estatuto de contratación de nuestro país y deja la posibilidad de que se maneje a través de contratación directa, el asocio con consejos comunitarios, etnias campesinas, cabildos y juntas de acción comunal. ¿Y por qué lo hace? Porque reconoce la experticia y el conocimiento que tienen estas comunidades (…) Hemos escuchado las preocupaciones que hay sobre el régimen de contratación y ante eso, lo que podemos decir es que la contratación directa hoy está permitida en nuestras normas; con las mismas juntas de acción comunal. La ley 2166 lo permit, la entidad va a tener una oficina que es muy innovadora, que es un oficial de cumplimiento. También ha asignado, designado por el señor presidente y que creemos, además que los principios de la contratación serán obvio los principios de esta entidad. El manual de contratación estará en cabeza del Consejo Directivo y todas las entidades, que hacen parte del andamiaje institucional de nuestro país, pues tendrán las facultades las posibilidades de intervenir, de hacer el seguimiento y hacer el control, entonces creemos que es una necesidad”

La viceministra también respondió a los cuestionamientos de que esa entidad podría terminar politizada.

“Cualquier cantidad del Estado que tiene un régimen privado, acá en el sector transporte hay dos entidades que tienen régimen privado; yo creo que eso no es el riesgo, no es lo que va a generar la posibilidad. Nuestro país tiene una estructura, un andamiaje sólido y las entidades se deben obedecer los lineamientos de nuestra ley y quien no lo haga, está expuesto a las sanciones”, concluyó.

