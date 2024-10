Misoginia, negligencia y acoso laboral: nuevas denuncias contra el cónsul Andrés Hernández

Luego de que El País de España revelara las denuncias en contra del cónsul Andrés Hernández por estafa, pues al parecer debe hace más de un año cerca de 100 millones de pesos a una exfuncionaria del consulado, hoy este diario revela nuevos señalamientos por misoginia, negligencia y acoso laboral.

Son los mismos trabajadores del consulado los que coincidieron en que las mujeres subalternas de Hernández han padecido por la falta de protocolos de género, pero también conductas indebidas.

“El cónsul una vez llegó con una bolsa negra llena de peluches en forma de miembros, de penes, y se los regaló a la mayoría de las mujeres del consulado. Les dijo que los pusieran en sus oficinas”, dijo una de los consultadas por el citado medio.

Pero esta no es la única denuncia. La información ya está en manos del presidente de la República, Gustavo Petro, desde hace cerca de un mes, pues cuando el mandatario llegó a México para la posesión de Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con colombianos en la universidad nacional autónoma.

Allí se le acercó una defensora de derechos humanos que trabaja con colombianos en ese país y le entregó unos documentos con las denuncias, diciéndole que el cónsul Andrés Hernández no los representaba.

Esa carpeta que recibió el presidente Petro contenía una denuncia de Sandra Milena Babativa, una colombiana residente en México y quien trabajó como contratista en el consulado colombiano durante cinco meses. La mujer lo señala de acoso laboral y dice que enfrentó hostigamiento, discriminación, y actitudes de menosprecio, como burlas hacia su forma de vestir.

“Yo me iba al consulado con chales, con ropa artesanal, con blusas bordadas. Él hacía caras raras, me miraba despectivamente, se burlaba y me decía que por qué me ponía cosas tan feas”, expresó en su testimonio. Esto fue puesto en conocimiento de la Cancillería, pero no hay todavía una respuesta.

Del mismo modo, existen cuestionamientos en su contra por el manejo que da a temas que tienen que ver con violencias contra las mujeres, y denuncian que carece de enfoque de genero al tratar temas como el feminicidio.

Pese a que no hay respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Blu Radio pudo conocer que esta situación se lee desde dos puntos: uno personal, que tiene que ver con las deudas del cónsul denunciadas hace días, pero en lo que esta dependencia no va a intervenir más allá de instarlo a que las pague.

Y otro, el institucional, que tiene que ver con estos señalamientos de acoso laboral y una presunta contratación sin autorización que hizo el cónsul, al gastar más de 12.000 dólares. Si se comprueba que no fue autorizado, se tiene claro que tendrá pagar él y, con ello, podría darse apertura a una investigación disciplinaria.