“Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre, se desapareció”: equipo de empalme de Petro

Se llevó una nueva sesión de empalme entre el equipo del Gobierno Duque con la del gobierno electo de Gustavo Petro , en el cual se abordó el tema puntual del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que estuvo encabezada por Luis Fernando Velasco y Víctor Muñoz.

Al término del encuentro indicaron que el empalme transcurrió con armonía frente a la información sobre las diferentes áreas de la Presidencia de la República, en la cual también se abordan procesos de contratación para la Casa de Nariño.

Asimismo, se reveló que se está realizando un exhaustivo empalme en una seria de obras y empresas de interés nacional como Hidroituango, Metro de Bogotá e incluso de Monómeros, que estuvo intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Yo tengo una gran preocupación de que Monómeros siga en manos de Guaidó, ese si es una preocupación. Monómeros en manos de Guido fue un desastre, se desapareció. Miren lo que está pasando, pregúnteles a nuestros campesinos, pregúnteles a nuestros agricultores. No se está produciendo y estamos comprando a tres veces lo que se compraban los insumos. En eso somos muy institucionales y claro que tenemos una gran preocupación y es que no podemos seguir conversando con fantasmas que no existen”, expresó el congresista Liberal Luis Fernando Velasco.

En diálogo con una emisora de radio, el presidente electo señaló que le gustaría que esta compañía regresara a manos del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y no continuara bajo el mando de Juan Guaidó.

“Bienvenida la propuesta fundamentalmente del presidente Petro de estar interesado en esta empresa, pero es necesario advertir y aclarar que esta es una empresa privada que pertenece al Gobierno venezolano”, expreso el representante Cesar Lorduy, quien trabajó en esta compañía que nació a finales de los años 60.

Monómeros es una empresa que se ha dedica a la fabricación de fertilizantes y otros productos para los campesinos que se dedican a los cultivos en territorio nacional, en la ciudad de Barranquilla donde a un queda la planta principal.

