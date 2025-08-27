Montería se convierte en capital mundial de las ciudades con río con el RiverCity Global Forum 2025

Desde el 26 de agosto, Montería se convierte en la capital mundial de las ciudades con río al ser sede del RiverCity Global Forum 2025, un encuentro que reúne a alcaldes, expertos científicos y líderes internacionales que han transformado sus territorios y economías alrededor de los ríos.

En la apertura del evento, el alcalde Hugo Kerguelén García presentó una serie de proyectos en desarrollo y planificación que buscan fortalecer la relación de la ciudad con el río Sinú y consolidar su papel como eje estructurador del territorio.

Entre ellos, se destaca el Parque de las Lagunas, un espacio de 30 hectáreas concebido como el “Central Park del Sinú”, que transformará antiguas lagunas de oxidación en un pulmón verde y espacio público. La primera fase, de 12,8 hectáreas, contará con estudios, diseños y un plan maestro que permitirá su ampliación en administraciones futuras. Su inversión estimada es de COP $88.000 millones (USD 22 millones) y la entrega de la etapa inicial está prevista para julio de 2025.

Recorrido por el río Sinú en Montería. Instagram Tour por el Sinú.

Otro de los proyectos estratégicos es el tercer puente vehicular, de 490 metros de longitud, 14,2 metros de ancho, dos carriles vehiculares, andenes y ciclorruta, con una inversión estimada de COP $103.000 millones (USD 25,8 millones).

En materia de movilidad sostenible, se presentó Businú, el primer sistema de transporte público fluvial multimodal sobre el río Sinú, con una inversión inicial de COP $36.000 millones (USD 9 millones). A esto se suma el tranvía turístico de la Ronda del Sinú, que busca conectar los principales sitios emblemáticos de la ciudad, impulsar el comercio en la Avenida Primera y ofrecer una alternativa de transporte sostenible. Tendrá un recorrido de 1.400 metros, un área de intervención de 15.897 m² y una inversión de COP $25.000 millones (USD 6,3 millones).

Finalmente, se presentó el Muelle Turístico de Betancí, un proyecto de ecoturismo y urbanismo en el borde de la ciénaga del mismo nombre. Incluirá parque infantil, pabellón gastronómico, deportes náuticos, comercio local, pabellón arqueológico y zonas para el avistamiento de aves y playas de la ciénaga. Su inversión asciende a COP $30.000 millones (USD 7,5 millones).

Con estos proyectos, Montería se proyecta en el foro internacional como una ciudad que avanza en la integración de su desarrollo urbano, social y económico con el río Sinú, consolidando una visión de largo plazo alrededor de sus recursos hídricos y ambientales.