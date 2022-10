Mourinho descartó entrenar en la Liga española

En su primera entrevista en televisión desde su salida del Chelsea, con la cadena británica Sky Sports, el luso aseguró que quiere seguir viviendo Inglaterra junto a su familia.

"Cuando mis hijos eran jóvenes podíamos movernos y vivir en diferentes países y, en mi caso, entrenar en diferentes equipos y experimentar diversos tipos de fútbol, pero llega un momento en el necesitas estabilidad", dijo Mourinho.

"Ahora tienen 19 y 16 años, y con la universidad y el fútbol tienen que tener algo de estabilidad, lo mismo que el resto de la familia", explicó el portugués, quien fue destituido el pasado 17 de diciembre en el Chelsea.

"Hemos decidido venir a Londres. En este momento no tengo trabajo y no sé a dónde me llevará el fútbol porque en este deporte nunca sabes qué sucederá, pero lo que es seguro es que nuestro hogar estará en Londres", sostuvo.

"Llevo entrenando desde el año 2000 y la última vez que paré fue cuando dejé el Chelsea en 2007. Paré durante unos meses; ésta es sólo la segunda vez en 15 o 16 años, no es ningún drama, pero lo que es seguro es que volveré pronto. Estoy listo para regresar", declaró el luso.

La segunda etapa de Mourinho en el conjunto del suroeste de Londres concluyó el pasado mes de diciembre después de un pésimo arranque de temporada.

Los 'Blues', que ganaron la Premier League la campaña anterior, ocupaban la decimosexta posición, un punto por encima de los puestos de descenso, cuando el luso fue destituido.

"Si estás en un club que gana y lo que quieres es seguir ganando debes crear cierta inestabilidad en los jugadores", dijo el preparador al ser cuestionado sobre los desafíos en su carrera.

"Para conseguir esto debes hacer que duden, fichar a nuevos futbolistas, sacarlos de su zona de confort, porque si ganas la tendencia habitual es entrar en una zona de confort", aseveró Mourinho.

Además de entrenar al Chelsea, el técnico de Setúbal también dirigió en España (Real Madrid), Italia (Inter de Milán) y Portugal (Oporto).

Sin embargo, descartó la posibilidad de regresar a La Liga y dejó entrever que no es una competición lo suficientemente atractiva para su gusto.

"Siempre he dicho que necesito competitividad. Rivalidad cada semana. En España estaba en un equipo magnífico, pero tenía cuatro partidos al año: Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, y el resto los ganábamos 4-0, 5-0, 4-1, 6-1", explicó.

"Era complicado ganar porque se juntaban dos monstruos, pero era sencillo imponerse en el resto de partidos. La Liga era difícil porque competías contra otro equipo que también ganaba y ganaba cada semana como lo hacías tú. Así que al final fui campeón en España con 100 puntos y perdí una liga con 91 puntos", recordó.

"En Inglaterra puedes ganar ligas con 75 puntos, quizá menos. Y yo necesito competitividad de verdad", sostuvo Mourinho.