Movilidad de Bogotá, afectada por volcamiento de camión en la Av. 68 con 80

El hecho sucedió en la ‘oreja’ que se hace desde la Avenida 68 para tomar la Calle 80 hacia el occidente.



Fueron cerradas ambas calzadas mientras se realiza el levantamiento del conteiner.



El camión también derribó dos postes de energía cuando se volcó.



El accidente ocurrió este martes, mismo día en que la restricción de pico y placa vuelve a regir en la capital del país.



Hacia las 9:00 de la mañana el tránsito fue reabierto.



-El atentado cometido en Estambul en las últimas horas que se cobró la vida de al menos 10 personas, fue perpetrado por un suicida de origen sirio, según aseguró el primer ministro turco Receep Tayip Erdogan.



-A través de una carta que será radicada en algunos minutos ante la Presidencia de la República, el procurador Alejandro Ordóñez dice que la venta de Isagen podría convertirse en un detrimento patrimonial sin antecedentes en Colombia. En la misiva, el Ministerio Público advierte que la generadora de energía se venderá 2 billones 376 mil millones de pesos más barata la generadora, de lo que debería ser. Por esta razón advirtió que podría darse una violación al ordenamiento jurídico de quienes desarrollen el negocio. Además el procurador Ordóñez considera que la venta de Isagén generará mayores impuestos para los colombianos, por la necesidad del gobierno de suplir los gastos de funcionamiento, que antes se cubrían con la rentabilidad de la generadora de energía... Por esta razón el Procurador le pidió al gobierno nacional que evalúe alternativas diferentes para la financiación de infraestructura y no venda Isagén.



-Algo diferente cree el partido Cambio Radical que expidió un comunicado respaldando la venta de Isagén.



-Más de 170 mil personas de un amplio sector de Belén, en la zona suroccidental de Medellín, siguen sin el servicio de agua, debido a dos daños que se presentaron en dos redes de distribución.



-En Bogotá, las autoridades están tras la pista de las personas que abandonaron un feto de 8 meses en un carro compactador de basura.



-En Cartagena las edificaciones en ruina siguen ocasionando graves emergencia. Se desplomo una bodega del centro amurallado.



-El equipo negociador del Gobierno llega este martes a La Habana para reanudar las conversaciones de paz con las Farc, con el objetivo de que sea un diálogo ininterrumpido que permita acelerar las negociaciones y así cumplir con la meta de firmar la paz a finales del mes de marzo.



-Trabajadores de Unimetro, una de las 4 empresas operadores del Sistema de Transporte Masivo de Cali, protestan a esta hora en el centro de la ciudad, reclamando el pago de salarios y prestaciones sociales. La policía hace presencia en el lugar para evitar que los manifestantes bloquen las estaciones y las vías por donde circulan los buses del MIO.



-Luego de 16 horas de intenso trabajo operarios de la empresa Triple A en Barranquilla lograron empalmar una tubería de conducción que se rompió en un tramo del sur de la capital del Atlántico, que obligó la suspensión del servicio en 33 barrios.



-Luego de 18 días, este martes volvió a Medellín la medida del pico y placa, que tendrá el mismo esquema de rotación que traía antes de la suspensión el pasado 24 de diciembre.



-El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicará en el Concejo de la ciudad, el Proyecto de Acuerdo, mediante el cual busca eliminar las seis Vicealcaldías de la Administración Municipal, creadas por el anterior burgomaestre.



-Ocho personas resultaron heridas en un choque entre un vehículo particular y un bus de servicio intermunicipal, ocurrido, en las últimas horas, en el perímetro urbano de Barrancabermeja, durante la operación retorno.



-La cámara de instrucción de la FIFA pedirá sanciones más fuertes en contra de Joseph Blatter y Michel Platini, que ya habían sido suspendidos por ocho años de sus cargos frente a la FIFA y la UEFA.



-La prensa italiana dice esta mañana que Camilo Zúñiga será prestado al Boloña por seis meses, lo cual le podría dar más minutos de juego al colombiano, que se ha visto afectado por numerosas lesiones. Según dice “Tuttosport”, Zúñiga estuvo a un paso de llegar a la Roma, pero el presidente del Napoli se arrepintió a última hora de la venta.



-Los 21 diputados de la Asamblea del Valle que no se han podido posesionar, realizarán un plantón este miércoles en las instalaciones del concejo nacional electoral, exigiendo que les entreguen sus credenciales esta misma semana.



-Habitantes de uno de los barrios de Barranquilla que serán patrullados por Ejército, desde el próximo 15 de febrero, manifestaron su aprobación a la medida implementada por el alcalde Alejandro Char, al asegurar que están cansados de tanta violencia.