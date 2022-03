Mujer denuncia que le quebraron una botella en la cara porque no quiso recibirle trago a desconocido

Todo un sentimiento de rechazo se ha generalizado en el municipio de Santana, Boyacá, luego que una joven denunciara que un desconocido le rompió una botella en la cara porque no le quiso recibir un trago.

Según un informe realizado por Noticias Caracol, la víctima fue identificada como Karoll Sofía Duarte Soto, cuya agresión quedó registrada en una cámara de seguridad

De acuerdo con la mujer, quien es madre de familia, el agresor se molestó con ella porque estaba laborando y no le quiso recibir el licor.

"Él me vio cerca, comenzó a hablarme muy cerca y a decirme que ladrona, pícara, perra, que no sé qué, luego lo sentí muy encima y para mí era muy incómodo sentirlo así, entonces yo lo empujé y le digo ‘de malas’, El tipo traía una cerveza en la mano y me la reventó en la cara", narró Karoll.

“En el pómulo me cogieron 40 puntos y aquí sobre la cabeza tengo 4 puntos", puntualizó la mujer.

Luego del ataque, el hombre salió de la bodega de panela donde ocurrió la agresión con la botella de cerveza y, según testigos, se subió a un vehículo y huyó del lugar. Al parecer Karoll no es la única víctima de este hombre.

"Otra mujer me dice que gracias a Dios que yo lo demandé, que porque a ella la había golpeado, ella estaba embarazada, la había golpeado borracho y le había hecho perder el bebé”, señaló la denunciante.

Jeffer David Duarte, padre de la joven, aseguró que era "reprochable que llegue y le dañe la cara a una niña, a una mujer".

El coronel Heinar Giovany Puentes, comandante de la Policía de Boyacá, aseguró que "la Fiscalía ha priorizado este caso precisamente para proceder a la judicialización y captura de esta persona que agredió de manera violenta a esta mujer".

Vea el informe completo de Noticias Caracol aquí:

