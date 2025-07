Mujer que asesinó a su hija de 2 años en Manizales podría ser inimputable: ¿es posible?

Manizales sigue conmocionado tras el asesinato de la pequeña Antonella López Torres, de tan solo 2 años, presuntamente a manos de su propia madre, una joven de 19 años de edad, identificada como Silvana Torres.

El homicidio, ocurrido el pasado sábado 26 de julio, ha dado de qué hablar, luego de que la mujer enfrentara cargos por homicidio agravado, y tras las audiencias de control de garantías, la joven no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó.

El hecho, que tuvo lugar en el barrio San Sebastián, señala que la madre habría herido mortalmente a su pequeña hija con un cuchillo en el cuello, para luego intentar quitarse la vida. Ante el escabroso hecho, la comunidad intentó lincharla, por lo que la intervención de la Policía fue necesaria.



Silvana Torres habló y su defensa buscaría alegar inimputabilidad

Durante su atención en la Clínica San Juan de Dios, la joven habría dado una dolorosa declaración sobre el asesinato a su hija: “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, lo que despertó preocupación sobre su estado mental.

Por su parte, el pasado lunes 28 de julio, durante las diligencias judiciales con formulación de imputación y solicitud de aseguramiento, y aunque no tiene antecedentes penales ni psiquiátricos, la defensa señaló que alegaría inimputabilidad.



¿Qué se necesita para que Silvana Torres sea declarada inimputable?

Ante los hechos ocurridos con Silvana Torres, una de las estrategias de la defensa es alegar inimputabilidad, es decir, comprobar que ella no era consciente de lo que hacía al momento de atacar a su hija.

De acuerdo con lo revelado por la abogada Nur Amira Vivas, para comprobar la inimputabilidad se debe realizar "una pericia psiquiátrica o psicológica que efectivamente constate que ella tenga algún trastorno mental que le impida de cierta manera ser consciente de sus actos".

Por su parte, el psicólogo Daniel Páez señala que, para que se considere a una persona inimputable, se deben analizar dos criterios que funcionan bajo el Artículo 32 del Código Penal colombiano, es decir, causas biológicas o incapacidad cognitiva y volitiva al momento del hecho.

Para determinar una causa biológica, se debe realizar un diagnóstico clínico y que este sugiera "un trastorno psicótico, un retraso mental severo o una demencia avanzada". Mientras que en la incapacidad cognitiva o volitiva, es clave comprender la licitud de los actos y que estos no se pudieran controlar por delirios.

Cabe destacar que son varias las pruebas que se deben hacer para declarar inimputabilidad, pero en el caso de que Silvana Torres o la defensa intenten simular un trastorno, la situación sería muy delicada.

"Ahora bien, si se evidencia que la persona ha tratado de alterar los resultados de las pruebas con el ánimo de obtener los beneficios de ser declarado inimputable o entrar en la categoría de inimputabilidad disminuida, el juez puede considerar un agravante por intentar manipular pruebas. Se considera un saboteo al proceso judicial", agregó Páez.



¿Puede Silvana Torres evadir la pena por inimputabilidad?

Según lo dicho por Daniel Páez, una persona que comete un crimen bajo una afectación emocional intensa normalmente tiene antecedentes de comportamientos impulsivos relacionados con problemas en la gestión de emociones como la ira, los celos o la envidia, así como su deseo de controlar estas por medio de acciones de sometimiento o ataques contra la víctima.

"Es cierto que en muchos casos existe una ceguera temporal durante los actos provenientes de la intensidad de las emociones, pero, a diferencia de una persona verdaderamente inimputable, esta ceguera temporal no indica que la persona no tenía conocimiento sobre la licitud de sus actos. Por lo tanto, es poco probable que un juez la admita como una prueba relevante para su causa", concluyó.

Lo que da a entender que la defensa de Silvana Torres tendrá muy complejo alegar inimputabilidad, luego de confirmar que la madre de Antonella no tenía antecedentes psiquiátricos, ni nada parecido.