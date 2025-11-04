Mujer que habría asesinado a su hija en Manizales enfrentará juicio: defensa pide inimputabilidad

En un juzgado de Manizales se llevó a cabo la audiencia de acusación contra Silvana Torres, una joven de 19 años señalada de asesinar a su hija de apenas dos años y diez meses, dentro de su apartamento en el barrio San Sebastián, a finales de julio de este año.

Durante la diligencia, la Fiscalía la acusó formalmente por el delito de homicidio agravado, cargo que podría significarle una condena de hasta 50 años de prisión.

Debido a que la víctima era su propia hija, no tendrá derecho a ningún tipo de rebaja de pena.

La defensa de Torres insistió en que la joven debe ser declarada inimputable, argumentando que al momento de los hechos no estaba consciente de sus actos.



Según su abogado, se adelantan valoraciones psiquiátricas y psicológicas que podrían demostrar que actuó bajo un episodio de alteración mental, presuntamente derivado de la ruptura sentimental con el padre de la niña.

El defensor también pidió protección especial para su cliente, alegando que ha recibido amenazas.

Silvana se encuentra privada de la libertad desde el día de los hechos, cuando fue hallada herida por autolesiones junto al cuerpo de su hija, que minutos después falleció en un centro asistencial.

Publicidad

La audiencia de preparación del juicio oral quedó programada para marzo de 2026, momento en el cual se conocerán los resultados de los dictámenes médicos que definirán si la joven puede ser declarada inimputable.

De acuerdo con la legislación colombiana, una persona declarada inimputable no recibe pena de prisión ordinaria, sino una medida de internamiento en un centro de salud mental por un periodo máximo de 20 años.

Sin embargo, si los especialistas determinan su recuperación antes de ese tiempo, podría obtener la libertad inmediata.

Publicidad

Cabe recordar que, días después del suceso, un reporte médico reveló que Silvana confesó haber asesinado a su hija en un momento de “enceguecida ira”, según el testimonio entregado a los especialistas que la atendieron.

Actualmente, Silvana Torres permanece recluida en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.