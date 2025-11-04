En vivo
Mujer que habría asesinado a su hija en Manizales enfrentará juicio: defensa pide inimputabilidad

Mujer que habría asesinado a su hija en Manizales enfrentará juicio: defensa pide inimputabilidad

La Fiscalía la acusó formalmente por el delito de homicidio agravado, cargo que podría significarle una condena de hasta 50 años de prisión.

