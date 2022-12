Multan con $740 millones a Ticketshop por reventa de boletas

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa superior a 740 millones de pesos a Comercializadora de Franquicias S.A (conocida como TICKETSHOP) y a sus representantes legales por publicidad engañosa en la venta ficticia de 6.000 boletas para el partido Colombia vs Brasil en la Eliminatoria de Rusia 2018.



Tras un año de investigación y revisado el material probatorio, la Superindustria determinó que la información respecto de las condiciones en que supuestamente serían comercializadas las 6.000 boletas y la publicidad emitida para la venta de las mismas, fue engañosa y vulneraron gravemente los derecho de los consumidores.

"Al momento de publicar la oferta de 6.000 boletas para el evento 'Partido Colombia contra Brasil'”, en la página de internet de TICKETSHOP no existían boletas disponibles para la venta", explicó la autoridad.



Así mismo, la superintendencia determinó que ninguno de los consumidores que accedió a la información e intentó adquirir las boletas ofrecidas por la TICKETSHOP en su página de internet, pudo concretar la compra de una boleta y alrededor de 60.000 personas que accedieron el 8 de agosto de 2017, después de las 00.00 horas, al portal web ticketshop.com.co , para adquirirlas no pudieron hacerlo.



Según la Superintendencia, los investigados publicaron información no veraz, inverificable e incompleta en su página web, induciendo en error a miles de consumidores colombianos sobre la fecha y condiciones en que podían adquirir boletas.

En conclusión, Ticket Shop fue sancionado con 624 millones de pesos, César Carreño Castañeda con 78 millones y a Iván Darío Arce con 39 millones.



Al respecto, el superintendente Pablo Felipe Robledo, añadió que la empresa fingió vender las 6.000 boletas a través de la página web para revenderlas masivamente.

“Para ese partido se desviaron 14.207 boletas y estas 6.000 eran parte de esas. Los señores de Ticketshop anunciaron que el 8 de agosto iniciarían la venta de estas 6.000 entradas para el partido Colombia – Brasil y los colombianos se trasnocharon ese día y no pudieron comprar. Al final lo que se descubrió es que esos señores hicieron una venta ficticia cuando en realidad no habían vendido ninguna”, explico el funcionario.

Por lo anterior, la Superintendencia también le ordenó a la empresa publicar en su página de internet y en una publicación de página entera dominical en uno de los 3 diarios de más amplia circulación nacional, un aviso ofreciendo disculpas a sus usuarios y a todo el país exponiendo lo siguiente:



“COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A. (conocida como TICKETSHOP), informa a TODOS los consumidores, que con ocasión de la realización del partido Colombia vs Brasil, disputado en Barranquilla (Atlántico), el 5 de septiembre de 2017, en el marco de la Eliminatoria al Mundial de Futbol de Rusia 2018, se publicó información engañosa, señalando a los consumidores que existían 6.000 boletas disponibles para la venta cuando, en realidad, las boletas para dicho evento se habían agotado.



Por lo anterior, COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A. (conocida como TICKETSHOP), se permite manifestar que OFRECE DISCULPAS A TODAS LAS PERSONAS QUE SE VIERON AFECTADAS CON LA PUBLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN”.

