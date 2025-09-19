Multinacional pide suspender operación de la mina Cozcues tras semanas de bloqueos y protestas

La multinacional Fura Gems solicitó formalmente a la Agencia Nacional de Minería la suspensión provisional de las operaciones de la Mina Coscuez porque considera que en la actualidad no puede trabar en condiciones de seguridad.

"En las últimas semanas, la empresa ha enfrentado incursiones violentas, bloqueos, agresiones a trabajadores y hurto de material esmeraldífero, pese a múltiples solicitudes previas de apoyo y amparos administrativos emitidos por la ANM. Esta situación ha deteriorado las condiciones de seguridad y ha puesto en riesgo a empleados, contratistas y comunidades cercanas", dijo la compañía en una comunicado.

En las últimas semanas se han desarrollado protestas en el municipio de San Pablo de Borbur en Boyacá por parte de guaqueros y mineros ancestrales.

Coscuez ha dicho en varias oportunidades que no ve cabida a ceder el título como exigen los manifestantes y como han propuesto incluso autoridades locales como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.



1/🧵El #MinTrabajo adoptó medidas preventivas en favor de las y los trabajadores de la empresa Coscuez S.A., en el marco de los procesos de inspección, vigilancia y control. pic.twitter.com/DUgCay2NRt — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 17, 2025

El presidente Gustavo Petro manifestó el deseo de abrir una mesa con los mineros para "democratizar las explotaciones de esmeraldas en Colombia", durante su discurso del 7 de agosto.

"Deben tener oportunidad sobre una riqueza que es de la nación, no es de nadie más. Hay que lograr un pacto de tal manera que no sean los extranjeros los que se llevan las esmeraldas gratis, sino que sea de la colombianidad que habita allí en el occidente de Boyacá", aseguró.

Publicidad

Según la multinacional, Fura Gems durante la suspensión "tomará medidas administrativas, operativas y financieras para salvaguardar la compañía y el título minero, mientras se restablecen las condiciones necesarias para operar con seguridad".