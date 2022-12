Murió en un accidente James Horner, compositor de la música de Titanic y Avatar

en un accidente de su avión privado en Santa Barbara (California), informó la revista Variety.

"El brillante compositor James Horner, amigo y colaborador en siete películas, falleció trágicamente en un accidente de avión. Me duele el corazón por sus allegados", escribió en Twitter Ron Howard, director de cine y amigo del compositor.

Horner ganó un Óscar por la canción "My Heart Will Go On", el tema principal de "Titanic" (1997), la película supertaquillera dirigida de James Cameron. También fue nominado otras seis veces al premio más codiciado del cine por películas como "Apollo 13," "Braveheart" y "Campo de sueños."

AFP.