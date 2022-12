Nada de lo que dijimos en campaña no es cierto: Juan Carlos Vélez

El senador Juan Carlos Vélez dijo en BLU Radio que la campaña del Centro Democrático no se basó en mentiras y que, por lo contrario, se centró en puntos considerados de mucha sensibilidad para los colombianos.



“Le expliqué a La República que habíamos hecho una estrategia, después de leer y analizar los acuerdos, que había personas molestas y basados en eso hicimos una campaña resaltando esas preocupaciones. Nada de lo que dijimos no es cierto”, aseguró.



Vélez agregó que como gerente estuvo coordinando la publicidad y medios de la campaña y no tuvo nada que ver con el trabajo político.



Además, explicó que no contrató asesores de Brasil y Panamá y acusó al medio de “acomodar” sus declaraciones.



“Nosotros no inventamos nada, no tergiversamos nada. Le acabo de responder lo que yo le dije a La República, ya que ello lo hayan acomodado o escrito de esa manera, pero yo insistí en que la otra campaña había dicho que el 3 de octubre volvía la guerrilla al monte, y que el 3 de octubre volvía la guerra, eso fue lo que yo dije”, manifestó.



Sobre las empresas, que según él financiaron el NO, Vélez dijo que esa información no es “nada extraña” y que incluso esas mismas compañías también aportaron al SÍ.



“Estos son financiadores que están en cuentas claras. Cualquier ciudadano puede acceder a esa información. Nosotros no tenemos que ocultar nada. Ellos aportaron a las dos campañas. Nosotros no veíamos nada malo que aportaran a las campañas del SÍ”, dijo.



La versión de La República



Fernando Quijano, director de La República, explicó que se trató de una entrevista de hora y media que quedó grabada: “La conversación es larga y todas las respuestas se extraen de esa larga conversación. ¿Qué nos llamó la atención? Cuando una fuente de esta oportunidad periodística tiene esa conversación, pues nos metimos la entrevista. El costo – beneficio de la campaña fue muy alto. Poco costo y el beneficio muy alto y nos costó todos los pormenores".



Quijano expresó que objetivamente el senador sí pudo haber dicho "cosas imprudentes”, tales como el nombre de las empresas que habrían hecho donaciones.



“Ese tema es chocante. A nadie le gusta que lo mencionen si ha dado un millón o 10 millones a las campañas”, indicó.



Finalmente, el periodista se mostró de acuerdo en publicar la hora y media de grabación para que “las personas saquen sus propias conclusiones”.