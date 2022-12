Nada tengo que ver en préstamo de Banco Agrario a Navelena: Vargas Lleras a Robledo

A través de un comunicado el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, le respondió al senador Jorge Enrique Robledo sobre los señalamientos hechos en los que dio a entender que él habría influido para que el Banco Agrario le prestara $120 mil millones a la firma Navelena.



Vargas Lleras señaló que no está dentro de sus funciones el intervenir en relaciones de compañías del sector transporte con el sistema financiero.



“Se equivoca el senador Jorge Enrique Robledo al generar suspicacias, sobre mi nombre, por un hecho en el que nunca intervine y con el cual nada tengo que ver. Pero acierta en pedir explicaciones que todos esperamos se conozcan con prontitud”, dijo el vicepresidente.



Cabe señalar que Robledo aseguró que, si bien el Banco Agrario dice que no prestó dinero a la firma Odebrecht, sí lo hizo a Navelena, una sociedad compuesta por varias empresas de ese grupo constructor que incluso estaba en proceso de disolución.



“Es una explicación calculada para confundir. Navelena estaba interesada con quedarse con un negocio de $2,5 billones compuesta por dos empresas del grupo Odebrecht y una de esas dos, que es Norberto Odebrecht, está en casual de disolución. Mejor dicho, está quebrada. Ahora salen con el cuento de que prácticamente el crédito no fue a Odebrecht sino a Navelena”, aseguró el congresista.



Este es el comunicado:



En relación sobre un crédito otorgado por el Banco Agrario a la Sociedad Navelena, el Vicepresidente de la República informa que:



1. No es mi función y nunca he intervenido en las relaciones de ninguna compañía del sector transporte con el sistema financiero. Mucho menos frente a un banco adscrito al sector agrícola.



2. Sí resultará muy útil, y también oportuno, que todos podamos saber por qué el Banco Agrario otorgó ese crédito: ¿Bajo qué condiciones financieras? ¿Qué garantías ofreció? ¿Por qué se hizo antes de que Navelena alcanzara el cierre financiero? Y ¿qué funcionario, de cualquier nivel, si es que esto ocurrió, intervino, solicitó o impulsó la aprobación de dicho crédito?



3. Esta es una explicación que el doctor Francisco Solano, gerente del Banco Agrario para la época, y los miembros de la Junta Directiva, deben dar.



4. Se equivoca el senador Jorge Enrique Robledo al generar suspicacias, sobre mi nombre, por un hecho en el que nunca intervine y con el cual nada tengo qué ver. Pero acierta en pedir explicaciones que todos esperamos se conozcan con prontitud.