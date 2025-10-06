"Nadie del Gobierno me contesta": precandidato presidencial Mauricio Lizcano por amenazas a su padre

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunció que, tras recibir una amenaza en su sede de campaña en Manizales, no ha encontrado respuesta de las autoridades ni del Gobierno nacional. Según relató, un sufragio con un mensaje fúnebre contra su padre llegó al lugar, lo que calificó como un hecho doloroso y grave para su familia.

“Estoy muy angustiado, mi padre estuvo secuestrado 8 años y esto me revuelve unos sentimientos que ya había dejado en el pasado. Llegó un sufragio diciendo que mi padre descansa en paz. Pedimos a las autoridades que investiguen el alcance y refuercen la seguridad de mi papá”, aseguró Lizcano en entrevista con Recap Blu de Blu Radio.

El dirigente político cuestionó directamente la falta de respuesta oficial: “No me he podido contactar con el Gobierno, esperemos a ver qué medidas toma la Policía y la Fiscalía para actuar. Nadie me contesta, ningún ministro, ni del Interior ni de Defensa. Estamos jodidos”.

Amenaza de muerte contra Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio Lizcano X: @MauricioLizcano

Aunque dijo no haber recibido amenazas directas contra él, Lizcano advirtió que el envío de un sufragio implica un riesgo real. “Ya tomarse el tiempo de mandar un sufragio implica que tienen temeridad y algo están buscando. Alguien jugando no se pone en eso. Solo espero que las autoridades investiguen y refuercen la seguridad de mi papá”, sostuvo.



También criticó la falta de medidas de protección desde que inició su campaña presidencial y pidió especial atención para su padre, a quien la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema hace un año. “Desde que soy candidato no me han reforzado las medidas. Mi dolor no soy yo, es mi papá, eso es lo que más me preocupa”, enfatizó.

Finalmente, Lizcano aseguró que decidió hacer pública la denuncia como una forma de proteger a su familia y advertir sobre lo que calificó como un atentado a la democracia. “Ya pusimos la denuncia, pero lo estoy haciendo público porque si en este país no se cuentan las cosas es peor. Al director de la UNP no le pido nada, es un ineficiente. Me voy a mover por Policía a ver qué se puede hacer”, concluyó.