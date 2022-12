Nariño, que le apostó a la paz, no puede recibir estas imágenes: gobernador

Los ojos del país se encuentran sobre Tumaco, en Nariño, una región estratégica que ha sido disputada por grupos al margen de la ley gracias a sus cualidades geográficas y sus más de 23.000 hectáreas cultivadas de coca, pero también un lugar que históricamente ha sido abandonado por el Estado.



Allí esta semana se conoció la muerte de al menos 6 personas y otras 21 que resultaron heridas a causa de razones que están siendo estudiadas por las autoridades, pues hay varias versiones de las cuales se han hablado en las últimas horas.



Por un lado, hay quienes dicen que se trató de una acción de la fuerza pública, también se ha escuchado la versión de consejos comunitarios, personas afrodescendientes quienes hablan de presiones para salir a protestar y por último, y según las autoridades estatales, dicen que se trató de un ataque que se les hizo y ellos reaccionaron.



Camilo Romero, gobernador de Nariño, quien visitó la zona afectada, habló en El Radar sobre lo que se pudo encontrar después de la tragedia.



“Es una situación compleja que venimos alertando desde marzo, cuando empezaron las tomas a la vía por parte de cocaleros en reacción de la estrategia de erradicación por parte del Gobierno Nacional”, dijo el gobernador quien recordó que ellos tienen claro que no apoyarán las fumigaciones y que en cuanto a las erradicaciones en grandes extensiones de tierra se debe tener muy en cuenta a la población civil, además de una mayor presencia estatal.



Romero dijo que Nariño había apoyado el acuerdo de paz, pero no de esa manera. “Es lamentable lo que ha ocurrido, esta no es la paz que queremos, Nariño que le apostó a la paz no puede recibir estas imágenes que pertenecen al país del pasado. Queremos hacer parte de la paz que vive Colombia, por tanto, creemos que la paz de Colombia debe pasar por la paz de Nariño”, recalcó.



Por otro lado, el gobernador criticó el presupuesto aprobado por el Congreso de la República para sustitución de cultivos ilícitos. “El Congreso aprobó 300.000 millones de pesos para sustitución de cultivos ilícitos en todo el país, cuando sólo en Nariño se necesita, por lo menos, un billón de pesos, entonces, ¿cómo se pretende avanzar sin recursos?"



Finalmente, el gobernador, para quien el Estado está en deuda con Tumaco, hizo un llamado para verificar de mejor forma el tema de la erradicación de cultivos. “Hacemos un llamado para que el tema de la erradicación de los cultivos se haga de la mejor manera, no queremos ser vistos como el departamento que no alcanzó el vagón de la paz”, concluyó.



