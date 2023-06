Tengo ilusión de ayudar a los países a generar con el turismo una política de Estado: Natalia Bayona

Natalia Bayona es la primera colombiana en convertirse en directora ejecutiva de la Organización Mundial de Turismo y habló en Mañanas blu sobre su nombramiento.

"Yo siempre he sido una enamorada del sector turismo y de mi querida Colombia. Empecé trabajando en Procolombia y mi primer cargo no es por casualidad. Pienso que me dio la energía para llegar hasta donde estoy y era cambiar la imagen de Colombia a nivel internacional y, gracias al empoderamiento que recibí en mi país y la confianza, pude vivir en Chile, pude crear la oficina del gobierno colombiano en Argentina, pude ser la gerente de turismo más joven de la historia de ProColombia con solo 27 años y hace 5 llegó a la OMT a crear el departamento de innovación de la ONU", indicó Bayona en Mañanas blu.

Natalia es la primera mujer menor de 40 años, americana, en llegar a la ONU .

"Me llena de alegría, orgullo y responsabilidad este cargo. Me convertí en la colombiana con el rango más alto en el sistema de la ONU . Tengo toda la ilusión de ayudar a los países para que empiecen a potenciar y generar con el turismo una política de Estado que permita un desarrollo económico y sostenible", indicó Bayona.

¿Qué hará por Colombia desde la OMT?

"Tengo una noticia para contar. Este miércoles firmaremos un acuerdo con el viceministro de Turismo de Colombia y el acuerdo de colaboración estará enfocado en innovación social y turismo comunitario", explicó Natalia Bayona.

Asimismo, Bayona explicó que dicho acuerdo de colaboración estará enfocado en llegar a territorios vulnerados por la violencia.

"Queremos ayudar a crear paquetes turísticos en los principales territorios del país vulnerados por la violencia. Nuestro primer trabajo es llegar a esos territorios para que emprendan y puedan ver en el turismo una forma de emprendimiento", explicó Bayona.

