Neocorp no podrá comercializar vehículos Hyundai en Colombia

El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá a través de una medida cautelar le prohibió a Neocorp continuar con la venta de vehículos Hyundai en Colombia, así como importar, nacionalizar y distribuir dicha marca.

“Lo cual implica que dicha actividad no pueda ejercerla a través de la sociedad NEOCORP S.A.S, ni tampoco a través de agentes ni concesionarios suyos, so pena de incurrir en fraude a resolución judicial, conducta sancionable penalmente, según la legislación vigente en Colombia”, señala el documento.

Para dar cumplimiento a este fallo, el juzgado ordenó notificar a la Dian, a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Ministerio de Transporte y al Registro Único de Transporte (Runt) que se verifique el cumplimiento de la medida cautelar.

“Así las cosas, Neocorp S.A.S y las demás entidades que han recibido los oficios correspondientes deberán proceder a dar cumplimiento a la orden judicial”, agregó el documento.

Esta decisión se toma luego de que Hyundai Colombia Automotriz interpusiera un recurso ante la matriz Hyundai Motor Company por no cumplir con el contrato existente y otorgarle a Neocorp la comercialización y distribución de los vehículos en Colombia.

Escuche en este audio más información sobre:

- El pasado domingo se reunieron en Fómeque, Cundinamarca, 257 Nissan Patrol con el fin de establecer el récord nacional agrupando vehículos de los modelo G60 y G61. Para ello, se contó con la presencia de jueces de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) quienes se encargaron de hacer la revisión previa de los vehículos participantes en este gran homenaje a los campesinos de este municipio

- La bogotana Tatiana Calderón corre este fin de semana la tercera fecha de la categoría GP3 Series, evento que tendrá lugar en el legendario circuito de Silverstone, Inglaterra, como telonero del Gran Premio Británico de Fórmula 1. La primera carrera del fin de semana está programada para hoy a las 10:20 de la mañana y la segunda prueba será mañana domingo a las 2:15 de la tarde.

- Mercedes-Benz anunció la producción del GLC F-Cell. Se trata de un crossover que funcionará con una batería de hidrógeno de 4 kg de capacidad, que será almacenada en dos tanques de fibra de carbono y le brindarán al vehículo autonomía de aproximadamente 500 km sin recarga.

- Cuatro de los más importantes modelos del portafolio de Mitsubishi para el mercado automotor colombiano están afectados por llamadas de servicio a taller. Las campañas de servicio de posventa implican la revisión y cambio de piezas, si fuera necesario, operación que no tiene costo para los propietarios de los vehículos. Loes modelos llamados son Lancer del 2006 al 2008, Outlander del 2008 al 2010, Ask 2011 y L200 Vulcano del 2015 y 2016.

- El caleño Oscar Tunjo no participará este fin de semana en el Gran Premio de Inglaterra anunció el equipo Jenzer Motorsport. “El equipo me ha dado la oportunidad de estar en la GP3 Series esta temporada, demostrar lo que puedo hacer en la pista y le estoy muy agradecido, desafortunadamente no hemos podido cumplir con los tiempos que exigen de pagos en Europa y esperamos estar de regreso con toda para el Gran Premio de Hungría” puntualizó el volante vallecaucano.