Ni duermo ni como: el infierno de vivir la pandemia con el contrato suspendido

Ha pasado casi un año desde que Daniela (quien nos pidió cambiar su nombre) recibió la carta con la que suspendieron su contrato de trabajo como odontóloga después de 11 años de servicio. No le volvieron a pagar el sueldo, pero tampoco puede empezar de cero en otro lugar ni recibir ayudas del Gobierno , porque oficialmente sigue siendo una empleada.

En lo que me resulte me meto y no tengo nada estable. Hay días que puedo conseguir algo de dinero, hay días que no puedo hacer absolutamente nada. Uno piensa que una depresión es estar triste y ya, pero llega hasta el punto de querer acabar con todo porque no encuentras una salida aseguró Daniela.

A pesar de que ha llamado a su empresa varias veces nadie le ha explicado por qué no la volvieron a llamar ni le dicen cuánto tiempo tendrá que vivir con la angustia de no tener para el arriendo o la comida.

"Mi salud mental está completamente alterada. La calidad de mi vida no es la misma, yo no duermo bien, no como bien, todo el tiempo estoy con depresión", agregó.

Camila (también cambiamos su nombre) pasa por lo mismo. En los últimos meses ha hecho de todo para recuperar su sueldo: desde cartas y derechos de petición hasta buscar al Ministerio del Trabajo, donde su caso está en manos de un inspector. Pero nada cambia.

Una de sus últimas luchas ha sido porque la Cooperativa de Ahorro y Crédito donde la empresa la obliga a ahorrar, le devuelva sus aportes.

Publicidad

Colabórenme también, si me tienen sin trabajo al menos denme la plata que yo tengo allá ahorrada para poder vivir", dice Camila. "Yo me sometí a todas las amnistías que pude, pero ya los bancos nos dijeron esto se acabó en septiembre y ustedes van a tener que empezar a pagar agregó.

¿Qué dice la ley?

Según Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la ley no tiene un límite de tiempo para que una empresa tenga suspendido un contrato por fuerza mayor o caso fortuito y hasta hoy el país sigue en emergencia sanitaria.

"En algunos casos donde se prolonga indefinidamente esta medida (la suspensión), algunos jueces de tutela que han optado por proteger derechos fundamentales del trabajador", indicó Jaramillo.