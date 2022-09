Nicaragua es problema de la región y Estados tienen responsabilidad: CIDH sobre ausencia de Colombia

En diálogo con Blu Radio, la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, se refirió al proceso de paz total del gobierno de Gustavo Petro, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, las reformas a la Policía y la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA en la cual se iban a condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Empezando por esa ausencia que finalmente se supo fue deliberada, Mantilla explicó que respetan las decisiones de cada gobierno, pero que este problema ya dejó de ser solo de Nicaragua y en ese sentido todos los países de la región tienen una responsabilidad.

“Hay una obligación de los Estados que está en la convención americana de cooperar para la vigencia de los derechos humanos, esa es una obligación muy importante y el problema de Nicaragua así como el problema de Venezuela ya dejaron de ser solo el problema de nicaragüenses y venezolanos en un problema de toda la región y los Estados tienen una responsabilidad”, aseguró.

Sobre el proceso de paz total que va a adelantar el gobierno del presidente Gustavo Petro, Mantilla aseguró que lo saludan desde la CIDH.

“Somos conscientes que un conflicto como el colombiano tan complejo, de tanta duración y con tantos actores no se podía terminar si no se investigan las demás situaciones, en ese sentido la paz total y los diálogos son saludados”, aseguró, aunque resaltó que no será sencillo.

Sobre las reformas que ha planteado el gobierno para la Policía, aseguró que las ven con optimismo. “Estamos a disposición para seguir conversando, y a seguir contribuyendo y ver cuál podría ser nuestro aporte”, indicó.

El presidente Petro decidió restablecer relaciones con Venezuela, sobre este punto la presidenta de la CIDH indicó que respeta la autonomía del Estado, pero que la situación de Venezuela para la Comisión sigue siendo totalmente preocupante.

“Desde 2013 vienen dando las alertas sobre las situaciones de atentados a derechos humanos y faltas a la democracia. Si queremos decir que mantenemos las posiciones que hemos tenido, reconocer las violaciones a los derechos humanos y la preocupación por la migración venezolana. La situación humanitaria es difícil y respetamos las decisiones de los presidentes, pero que no se invisibilice nunca la preocupación y las violaciones a los derechos humanos que suceden en Venezuela”, finalizó.