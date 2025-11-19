Niegan aclaración que pidió presidencia sobre fallo que puso límites a alocuciones presidenciales

Blu Radio conoció que el alto tribunal negó una solicitud de aclaración que pidió la Presidencia de la República sobre el fallo que puso límites a las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados. Estos espacios deberán tratar de circunstancias urgentes, no pueden ser recurrentes, es decir, varias veces por semana y deben ser limitadas en temas y en duración.

En septiembre el Consejo de Estado le puso freno a las alocuciones tras revolver un fallo de tutela de un grupo de personas que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de esta figura por parte del presidente Gustavo Petro.

"NEGAR la solicitud de aclaración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2025, presentada por el Presidente de la República y la Presidencia de la República, por las razones expuestas", se lee en el apartado conocido por este medio.

En el fallo del 16 de septiembre el Consejo de Estado consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.



Allí advirtió el alto tribunal que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.

Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.

Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.