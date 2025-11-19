En vivo
Niegan aclaración que pidió presidencia sobre fallo que puso límites a alocuciones presidenciales

Niegan aclaración que pidió presidencia sobre fallo que puso límites a alocuciones presidenciales

El Consejo de Estado negó una solicitud de aclaración de la presidencia sobre el fallo de tutela que puso límites a las alocuciones presidenciales.

